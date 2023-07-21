В своем англоязычном дебюте Патрик Вега берется за человека, которого он считает самым большим в мире боссом мафии – президента России. "Путин" представлен как политический триллер и психологический портрет русского диктатора для интернациональной аудитории.

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Испуганный Путин в трусах: поляк снимает фильм о российском диктаторе

Под первоначальным названием The Vor in Law, являющимся ссылкой на термин русской мафии, похожий на "крестного отца", фильм объясняет связи Путина с организованной преступностью во время его должности мэром Санкт-Петербурга и его подходом к политике как в России, так и на международной арене. Бесалиль (это псевдоним режиссера – 24 Канал) назвал фильм художественным протестом против "русского диктатора и войны в Украине" и утверждал, что как польский режиссер он идеально подходит для его создания.

Американцам и даже западным европейцам не удается понять Путина,

– сказал Бесалил в своем заявлении.

"Я человек, который клейма коммунизма, поскольку я вырос в коммунистической Польше. В то же время меня сформировала аудиовизуальная культура Голливуда. Именно поэтому я считаю себя способным перевести тонкости восточной культуры на язык Запада", – дополнил он.

Бесалил выпустил первый концептуальный трейлер фильма, в котором стилистически показал, что планирует слить персонажей из реального мира с более знаковыми фигурами, взятыми из русского и западного искусства, включая работы средневекового русского православного художника Андрея Рублева и итальянского мастера Возрождения Караваджо. "Я хочу, чтобы персонажи святых и демонов в моем фильме идеально вписались в мир петербургских улиц, оборванных и растрепанных людей с измученной русской душой".

"Путин": смотрите первый трейлер фильма

На роль Путина режиссер ищет американскую или международную звезду. Съемки фильма стоимостью 12 миллионов долларов планируются в Польше, Литве и Мальте.

Реакция сети

Украинская кастинг-директор Алла Самойленко уже отреагировала на эту новость: "Интересно. Похоже, этот проект будет противостоять российской пропаганде в игровом кино, где мы немы сейчас. И очень интересно, что за деньги. Ищет международную звезду на роль пути. Еще не снят, жаль".

Другие пользователи сети комментируют следующее:

"Вроцлав на три дня превратился в Ленинград";

"Очень круто выглядит! Заинтригован! Тот случай, когда реклама в ютубе подсказала дорогу к крутому шедевру! Слава Украине!";

"Не думал, что фильм по нему будут делать. Даже стало интересно посмотреть, что там будет";

"Задача перед режиссером стоит сложная – показать кусок ги*на таким, чтобы ему даже россияне не сопереживали";

"Хоть где-то я увижу как мучается Путин".

К слову, некоторые зрители обратили внимание на то, что Путин не заслуживает ни одного фильма. "Создатели не думали, что часто к таким героям у зрителей возникает сочувствие или даже симпатия? Возникают сомнения в целях этой работы", – говорится в сети.