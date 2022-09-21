83-летний знаменитый Кшиштоф Занусси до сих пор не может читать новости о войне в Украине без слез, ведь он когда-то пережил войну. Об этом режиссер рассказал изданию "Экспресс".

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Кшиштоф Занусси поддерживает Украину

Продюсер поделился, что раньше никогда не помогал семьям, пострадавшим от войны. "Для меня это был новый опыт", – сказал он. Однако очень проникся судьбой украинцев: "У нас жило шесть семей из Украины. Мы с женой очень прониклись их судьбой. Поселили в наших домах и в Варшаве, и за городом. Поместились все. Притом, что были не только дети, но и домашние животные".

"Сейчас осталось только две семьи, – дополнил режиссер. – У кого был родственник в Канаде, улетел за океан. Для меня это был новый опыт", – поделился лауреат Каннского кинофестиваля.

Поляк рассказал, что его народ один из первых максимально поддержал Украину. "Оказалось, что у нас много людей, готовых уступить свои интересы ради общих и посвятить себя помощи другим. Мы снова – как во времена, когда занимались свержением коммунизма – вспомнили о такой вещи как солидарность. И это в целом безумно оптимистично", – сказал он.

Режиссер поделился, что сейчас внимательно следит за новостями с фронта: "Каждый вечер, в двенадцать часов, еще раз включаю радио, чтобы проверить, не произошло ли у вас чего-то худшего... Раньше же не имел такой привычки".

Кшиштоф дополнил, что когда смотрите телесюжеты или читаете новости из Украины на его лице появляются слезы: "Я ведь тоже в свое время пережил войну. И для меня это что-то, что напоминает детство. Я хорошо знаю, какой это ужас!".