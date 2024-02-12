За несколько дней команде удалось собрать более полумиллиона гривен в донатах для реабилитации тяжелораненых военных. Сбор средств под лозунгом "Сделай донат – спаси жизнь защитника" продолжается.

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Состоялась премьера документального фильма Алана Бадоева

9 февраля в ТРЦ "Гулливер" состоялась торжественная премьера долгожданного документального фильма "Долгие сутки" от Алана Бадоева и 1+1 Украина. Около 400 звездных друзей и участников фильма пришли поддержать известного режиссера, становясь своеобразными амбассадорами, несущих смыслы и благотворительную цель ленты, которые распространяются в Украине и за ее пределами.

Это фильм-капсула времени и я надеюсь, что многие люди в мире почувствуют то, что чувствуем мы, украинцы, каждый день. Это фильм не о войне, это лента о наших людях, о единении, которое сделало нас теми, кем мы есть сегодня. Это факт о нашей настоящей истории, которую никто и никогда не имеет права переписать,

– говорит Алан Бадоев.



Премьера фильма "Долго сутки" / Пресс-служба

Украинцы могут получить бесплатные билеты на киносеанс, сделав донат. И создатели ленты призывают к этому. Партнеры показа сеть кинотеатров Multiplex и Monobank объявили о дополнительных благотворительных показах 12 и 13 февраля, чтобы у каждого была возможность посмотреть хронику настоящего.

"У нас с ребятами накопилось очень много видео с боев, но тот, что вы увидите сегодня на экране – один из самых тяжелых. Для нас это дополнительная память о тех братьях, которые погибли в том бою. У каждого присутствующего в этом зале есть своя история войны, она переполнена трагизмом, но все же хотелось, чтобы в конце мы наполнились мыслью о том, что заслуживаем победы", – говорит украинский военный и герой этого фильма.

Состоится телевизионная трансляция фильма

24 февраля в 22:00, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения, состоится телевизионная трансляция фильма "Долгие сутки" на канале "1+1 Украина". После завершения проката в Украине лента отправится в свое международное путешествие, чтобы голос каждого украинца был услышан во всем мире.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма