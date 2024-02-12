За кілька днів команді вдалося зібрати понад півмільйона гривень в донатах для реабілітації важкопоранених військових. Збір коштів під гаслом "Зроби донат – врятуй життя захисника" продовжується.

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Відбулася прем'єра документального фільму Алана Бадоєва

9 лютого в ТРЦ "Гуллівер" відбулася урочиста прем'єра довгоочікуваного документального фільму "Довга Доба" від Алана Бадоєва та 1+1 Україна. Близько 400 зіркових друзів та учасників фільму прийшли підтримати відомого режисера, стаючи своєрідними амбасадорами, що несуть сенси та благодійну мету стрічки, які розповсюджуються в Україні та за її межами.

Це фільм-капсула часу і я маю надію, що багато людей у світі відчують те, що відчуваємо ми, українці, кожного дня. Це фільм не про війну, це стрічка про наших людей, про єднання, яке зробило нас тими, ким ми є на сьогодні. Це факт про нашу справжню історію, яку ніхто й ніколи не має права переписати,

– каже Алан Бадоєв.



Прем'єра фільму "Довго доба" / Пресслужба

Українці можуть отримати безплатні квитки на кіносеанс, зробивши донат. І творці стрічки закликають до цього. Партнери показу мережа кінотеатрів Multiplex та Monobank оголосили про додаткові благодійні покази 12 та 13 лютого, аби у кожного була змога переглянути хроніку сьогодення.

"У нас з хлопцями накопичилося дуже багато відео з боїв, але той, що ви побачите сьогодні на екрані – один з найважчих. Для нас це додаткова пам'ять про тих братів, які загинули в тому бою. У кожного присутнього в цій залі є своя історія війни, вона переповнена трагізмом, але все ж таки хотілося, щоб в кінці ми наповнилися думкою про те, що заслуговуємо на перемогу", – каже український військовий та герой цього фільму.

Відбудеться телевізійна трансляція фільму

24 лютого о 22:00, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення, відбудеться телевізійна трансляція фільму "Довга Доба" на каналі "1+1 Україна". Після завершення прокату в Україні стрічка вирушить у свою міжнародну подорож, щоб голос кожного українця був почутим у всьому світі.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму