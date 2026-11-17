24 Канал собрал сериалы на вечер, которых многие помнят еще со времен телевизионных эфиров. Здесь будет все, за что мы любили телевидение тех времен: страсти, интриги, невероятные прически, опасные приключения и любовные треугольники, которые не могли распутать даже сами сценаристы.

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"Район Мелроуз", 1992–1999

Жанр: мелодрама, драма

IMDb: 6,0

В жилом комплексе Лос-Анджелеса проживает компания молодых людей, которые пытаются строить карьеру, заводить отношения и как-то сосуществовать друг с другом. Правда, с соседями им не очень повезло. Измены, ревность, интриги и скандалы здесь случаются чаще, чем обычные вечеринки у бассейна.

Почему стоит посмотреть: ради Гизер Локлир в роли безжалостной Аманды Вудворд и атмосферы 90-х, когда каждый новый роман обязательно заканчивался катастрофой. После этого сериала даже самые ужасные соседи покажутся милыми людьми.



"Район Мелроуз": смотреть трейлер

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"Беверли-Хиллз, 90210", 1990–2000

Жанр: молодежная драма, мелодрама

IMDb: 6,6

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Близнецы Брэндон и Бренда Уолш переезжают из Миннесоты в престижный район Беверли-Хиллз. Там они знакомятся с состоятельными сверстниками, переживают первую любовь, измены, конфликты с друзьями и постепенно взрослеют.

Почему стоит посмотреть: ради Дилана, Келли, Бренды и любовных драм, которые когда-то обсуждали чуть ли не в каждой школе. А еще – чтобы вспомнить времена, когда главными жизненными проблемами были свидания, вечеринки и то, что с кем будет сидеть за одной партой.



"Беверли-Хиллз, 90210": смотреть трейлер

"Любовь и тайны Сансет-Бич", 1997–1999

Жанр: мелодрама, драма, детектив

IMDb: 6,9

После измены жениха Мэг Каммингс покидает родной городок и отправляется в солнечную Калифорнию. Там она оказывается в водовороте романтических приключений, семейных секретов, опасных интриг и загадочных преступлений.

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Почему стоит посмотреть: ради настоящего телевизионного безумия. Здесь были любовные треугольники, похищения, мистические истории и повороты сюжета, после которых логика вежливо выходила из комнаты. И именно за это сериал обожали.



"Любовь и тайны Сансет-Бич": смотреть трейлер

"Спасатели Малибу", 1989–2001

Жанр: приключения, боевик, драма

IMDb: 5,5

Команда спасателей под руководством Митча Бьюкенона ежедневно патрулирует пляжи Калифорнии. Они спасают людей из воды, борются с преступниками и успевают переживать личные драмы.

Почему стоит посмотреть: ради Памелы Андерсон, Дэвида Гассельхоффа и легендарных красных купальников. Сюжет порой был второстепенным, зато бег спасателей вдоль океана навсегда вошел в историю телевидения.



"Спасатели Малибу": смотреть трейлер

"Ее звали Никита", 1997–2001

Жанр: шпионский триллер, боевик, драма

IMDb: 7,5

Молодую женщину Никиту ложно обвиняют в убийстве и заставляют работать на секретную организацию. Она становится профессиональной агенткой, выполняет опасные миссии и пытается сохранить человечность в мире, где чувства считаются слабостью.

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Почему стоит посмотреть: ради харизматичной Пэти Уилсон, стильных образов и романтического напряжения между Никитой и Майклом. Здесь даже Предложение в любви могло оказаться частью секретной операции.



"Ее звали Никита": смотреть трейлер

"Совершенно секретно", 1993–2018

Жанр: фантастика, детектив, триллер

IMDb: 8,6

Агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли расследуют загадочные случаи, связанные с инопланетянами, паранормальными явлениями и правительственными заговорами. Малдер убежден, что правда где-то рядом, а Скалли пытается найти научное объяснение всему происходящему.

Почему стоит посмотреть: ради атмосферы таинственности, жутких историй и одной из самых известных телевизионных пар 90-х. После некоторых серий даже обычный шум за окном будет казаться подозрительным.



"Совершенно секретно": смотреть трейлер

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