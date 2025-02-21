Самым популярным фильмом на Netflix стал украинский фильм, пишет 24 Канал. Именно его чаще всего выбирали зрители за последнюю неделю.

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"Поезд в 31 декабря"

Несмотря на то, что до весны остались считанные дни, эта праздничная украинская комедия заняла первое место в рейтинге самых популярных лент.

События происходят накануне Нового года, когда несколько человек направляются в Киев в одном поезде. Все пассажиры, которые незнакомы между собой, начинают активно общаться. Между тем в новогоднюю ночь случаются настоящие чудеса.

"Поезд в 31 декабря": смотрите трейлер онлайн

"Медовый месяц с моей мамой"

Лукас готовится к самому важному дню в жизни – свадьбе с Элоди. Но девушка решила передумать: она оставляет жениха у алтаря и возвращается к бывшему.

Лукас опустошен, поэтому его решает поддержать мать – Лили. Несмотря на непростые отношения они вдвоем отправляются в "медовый месяц", который может наладить отношения мамы и сына.

"Медовый месяц с моей мамой": смотрите трейлер онлайн

"Дольче Вилла"

В центре сюжета – юная Оливия Филд, которая покупает в Италии за один евро заброшенную виллу и планирует вложить средства в ее реставрацию. Отец Оливии, богатый бизнесмен Эрик, хочет отговорить дочь от поспешного решения.

Там он знакомится с главой города и сближается с ней. Эрика срочно вызывают в США, но Италия подготовила для него другие планы.

"Дольче Вилла": смотрите трейлер онлайн

Также в список 10 самых популярных лент на Netflix попали и другие фильмы – как новинки, так и любимое кино многих.