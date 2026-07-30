24 Канал решил напомнить вам о пяти мультсериалах, без которых трудно представить детство миллениалов.
"Эй, Арнольд!"
Мультфильм "Эй, Арнольд!" / Фото Imdb
Арнольд жил вместе с дедушкой и бабушкой, постоянно попадал в школьные приключения и пытался помочь всем вокруг. А еще была Хельга – девочка, которая днем обижала Арнольда, а вечером посвящала ему стихи. Первые уроки токсичной симпатии многие получили именно здесь.
"Неугомонные"
Мультфильм "Неугомонные" / Фото Imdb
Пока взрослые спокойно пили чай на кухне, малыши переживали настоящие приключения. "Неугомонные" показывали мир глазами детей и в очередной раз доказывали: достаточно немного фантазии, чтобы обычная комната превратилась в джунгли или космический корабль.
"Кот-Пес"
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Мультфильм "Кот-Пес" / Фото Imdb
Один туловище, две головы и ни единого шанса побыть наедине с собой. Кот мечтал о порядке и комфорте, Пес – о веселье и новых друзьях. Удивительно, но именно этот максимально абсурдный сюжет стал одним из самых любимых у целого поколения.
"Настоящие монстры"
Мультфильм "Настоящие монстры" / Фото Imdb
Оказалось, что чудовища тоже ходят в школу, сдают экзамены и переживают из-за оценок. Правда, вместо математики они учились качественно пугать людей. Если после просмотра вы боялись заглянуть под кровать – знайте, вы были не одни.
"Как говорит Джинджер"
Мультфильм "Как говорит Джинджер" / Фото Imdb
Пока другие мультсериалы рассказывали о монстрах или странных существах, Джинджер честно говорила о подростковой жизни. Дружба, первые влюбленности, школьные драмы и постоянное стремление понять себя – все это сделало мультсериал удивительно близким для многих зрителей.
Кстати, если ностальгия уже окончательно захлестнула вас, у нас для вас есть еще одна подборка. Мы собрали культовые подростковые сериалы 90-х, которые в свое время смотрели миллионы и о которых сегодня вспоминают с не меньшей теплотой.