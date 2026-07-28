24 Канал собрал интересные сериалы , которые в свое время знали почти все, но сегодня о них упоминают гораздо реже.

"Боишься ли ты тьмы?"



Сериал "Боишься ли ты тьмы?" / Фото imdb



Пока современные подростки смотрят гороры на стримингах, в 90-х хватало компании детей у костра, рассказывавших жуткие истории. Каждый эпизод являлся отдельной страшилкой, после которой поход в темный коридор становился настоящим испытанием. И да, свет в комнате после просмотра выключали далеко не все.

"Принц из Беверли-Хиллз"



Сериал "Принц из Беверли-Хиллз" / Фото imdb



Еще задолго до того, как Уилл Смит стал одной из самых больших звезд Голливуда, он уже был королем телевизионных экранов. Сериал о парне, который переехал из неблагополучного района в роскошный Беверли-Хиллз, сочетал юмор, семейные ценности и кучу ситуаций, которые сегодня назвали бы мемными.

"Сабрина – маленькая ведьма"



Сериал "Сабрина – маленькая ведьма" / Фото imdb



Подростковая жизнь и без того непроста. А теперь представьте, что к контрольным, первой любви и школьным драмам прилагаются еще и магические способности. Сабрина доказала, что даже ведьм не всегда везет. Ну а кот Салем без преувеличения украл половину сериала.

"Кларисса все объяснит"



Сериал "Кларисса все объяснит" / Фото imdb



Еще до того, как подростки начали вести блоги и снимать видео о своей жизни, Кларисса уже ломала четвертую стену и рассказывала зрителям обо всем происходящем. Школа, родители, младший брат, первая любовь и вечные подростковые проблемы – сериал был остроумным, легким и удивительно современным для своего времени.

"Геркулес: Легендарные путешествия"



Сериал "Геркулес: Легендарные путешествия" / Фото imdb



Мифология еще никогда не была столь увлекательна. Полубог Геркулес путешествовал по миру, побеждал чудовищ, спасал людей и еще раз доказывал, что добро все же может дать взбучку злу. Для многих детей 90-х именно этот сериал стал первым знакомством с древнегреческими мифами, хотя историки, возможно, до сих пор спорят с его сценаристами.

К слову, если вам хочется еще немного погрузиться в атмосферу прошлого, обратите внимание и на нашу подборку фильмов 90-х .