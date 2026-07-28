24 Канал зібрав цікаві серіали, які свого часу знали майже всі, але сьогодні про них згадують набагато рідше.

"Чи боїшся ти темряви?"



Серіал "Чи боїшся ти темряви?" / Фото imdb



Поки сучасні підлітки дивляться горори на стримінгах, у 90-х вистачало компанії дітей біля багаття, які розповідали моторошні історії. Кожен епізод був окремою страшилкою, після якої похід у темний коридор ставав справжнім випробуванням. І так, світло в кімнаті після перегляду вимикали далеко не всі.

"Принц із Беверлі-Гіллз"



Серіал "Принц із Беверлі-Гіллз" / Фото imdb



Ще задовго до того, як Вілл Сміт став однією з найбільших зірок Голлівуду, він уже був королем телевізійних екранів. Серіал про хлопця, який переїхав із неблагополучного району до розкішного Беверлі-Гіллз, поєднував гумор, сімейні цінності та купу ситуацій, які сьогодні назвали б мемними.

"Сабріна – маленька відьма"



Серіал "Сабріна – маленька відьма" / Фото imdb



Підліткове життя й без того непросте. А тепер уявіть, що до контрольних, першого кохання та шкільних драм додаються ще й магічні здібності. Сабріна довела, що навіть відьмам не завжди щастить. Ну а кіт Салем без перебільшення вкрав половину серіалу.

"Кларисса все пояснить"



Серіал "Кларисса все пояснить" / Фото imdb



Ще до того, як підлітки почали вести блоги та знімати відео про своє життя, Кларисса вже ламала четверту стіну й розповідала глядачам про все, що відбувається навколо. Школа, батьки, молодший брат, перше кохання та вічні підліткові проблеми – серіал був дотепним, легким і напрочуд сучасним для свого часу.

"Геркулес: Легендарні мандрівки"



Серіал "Геркулес: Легендарні мандрівки" / Фото imdb



Міфологія ще ніколи не була настільки захопливою. Напівбог Геркулес мандрував світом, перемагав чудовиськ, рятував людей і вкотре доводив, що добро все ж може дати прочухана злу. Для багатьох дітей 90-х саме цей серіал став першим знайомством із давньогрецькими міфами, хоч історики, можливо, й досі сперечаються з його сценаристами.

До слова, якщо вам хочеться ще трохи зануритися в атмосферу минулого, зверніть увагу й на нашу добірку фільмів 90-х.



