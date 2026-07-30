5 мультфильмов, на которых выросли миллениалы и которые до сих пор хочется пересмотреть

Если вы выросли в начале 2000-х, то после школы, скорее всего, бежали не за домашней работой, а включать телевизор. Именно тогда украинские каналы знакомили нас с чудаковатыми героями, которые казались совершенно нормальными. И только повзрослев, мы поняли: мультфильм о коте и собаке с одним телом – это было довольно смелое решение.

24 Канал решил напомнить вам о пяти мультсериалах, без которых трудно представить детство миллениалов.

"Эй, Арнольд!"



Мультфильм "Эй, Арнольд!" / Фото Imdb



Арнольд жил вместе с дедушкой и бабушкой, постоянно попадал в школьные приключения и пытался помочь всем вокруг. А еще была Хельга – девочка, которая днем обижала Арнольда, а вечером посвящала ему стихи. Первые уроки токсичной симпатии многие получили именно здесь.

"Неугомонные"



Мультфильм "Неугомонные" / Фото Imdb



Пока взрослые спокойно пили чай на кухне, малыши переживали настоящие приключения. "Неугомонные" показывали мир глазами детей и в очередной раз доказывали: достаточно немного фантазии, чтобы обычная комната превратилась в джунгли или космический корабль.

"Кот-Пес"



Мультфильм "Кот-Пес" / Фото Imdb



Один туловище, две головы и ни единого шанса побыть наедине с собой. Кот мечтал о порядке и комфорте, Пес – о веселье и новых друзьях. Удивительно, но именно этот максимально абсурдный сюжет стал одним из самых любимых у целого поколения.

"Настоящие монстры"



Мультфильм "Настоящие монстры" / Фото Imdb



Оказалось, что чудовища тоже ходят в школу, сдают экзамены и переживают из-за оценок. Правда, вместо математики они учились качественно пугать людей. Если после просмотра вы боялись заглянуть под кровать – знайте, вы были не одни.

"Как говорит Джинджер"



Мультфильм "Как говорит Джинджер" / Фото Imdb



Пока другие мультсериалы рассказывали о монстрах или странных существах, Джинджер честно говорила о подростковой жизни. Дружба, первые влюбленности, школьные драмы и постоянное стремление понять себя – все это сделало мультсериал удивительно близким для многих зрителей.

Кстати, если ностальгия уже окончательно захлестнула вас, у нас для вас есть еще одна подборка. Мы собрали культовые подростковые сериалы 90-х, которые в свое время смотрели миллионы и о которых сегодня вспоминают с не меньшей теплотой.