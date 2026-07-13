От этих трех сериалов сейчас сходит с ума весь интернет: подборка, которую нельзя пропустить

Если алгоритмы стриминговых сервисов уже в третий раз предлагают вам пересмотреть "Офис", а друзья упорно говорят: "Да включи уже хоть что-нибудь новое", это знак. На этой неделе в центре внимания оказались сериалы, в которых есть все: месть, семейные войны и загадочные преступления.

24 Канал подготовил для вас тройку увлекательных сериалов, которые вам просто необходимо посмотреть прямо сейчас.

"Мыс Страха"

Преступники, как известно, бывают разные. Но Макс Кейди относится к тем, кто после выхода из тюрьмы не думает о новой жизни, а составляет список людей, которым хочет ее испортить.

Главными мишенями становится семья Боуденов – адвокаты, которых он считает виновными в своем заключении. Дальше все по классике хорошего психологического триллера: преследование, страх и план мести, который становится все опаснее.

"Мыс Страха": смотреть трейлер

"Ранчо Даттонов"

Даттоны решили начать все сначала. Купили ранчо, перевезли семью, мечтали о спокойной фермерской жизни.

К сожалению, они забыли уточнить одну мелочь – местные совсем не любят чужаков.

Вместо идиллии героев ждут борьба за землю, открытые конфликты и война с людьми, которые давно решили, что именно они устанавливают правила.

"Ранчо Даттонов": смотреть трейлер

"Я тебя найду"

Когда тебя осудили за убийство собственного сына, а потом вдруг появляется шанс узнать, что он может быть жив, сидеть сложа руки уже как-то не получается.

Именно так начинается история Дэвида Берроуза, который готов рискнуть всем, чтобы узнать правду.

"Я тебя найду": смотреть трейлер

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