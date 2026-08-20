24 Канал рассказывает подробнее о самых популярных сериалах Netflix в Украине, которые находятся на пике обсуждений.

"Моя блестящая карьера", 1 сезон

Юная и амбициозная девушка Сибилла растет в провинциальной австралийской глубинке на рубеже XIX и XX веков и больше всего мечтает о собственной творческой свободе и писательстве. Однако строгое патриархальное общество и семья давят на нее, требуя выгодного брака ради финансового спасения семьи. В конце концов она бросает смелый вызов консервативным традициям и отправляется в погоню за своей мечтой.

"Моя блестящая карьера": смотрите трейлер сериала онлайн

"Моя жизнь с Уолтерами", 3 сезон

После внезапной и трагической потери всей семьи в автокатастрофе старшеклассница Джеки вынуждена оставить свою привычную жизнь. Девушка переезжает в провинциальный городок в Колорадо, где поселяется вместе с опекуншей и ее сыновьями. Адаптация к новой жизни быстро отходит на второй план, ведь между Джеки и двумя непохожими братьями разгорается сложный любовный треугольник.

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"Моя жизнь с Уолтерами", 3-й сезон: смотрите трейлер сериала онлайн

"Теракт над Локерби"

Драматический мини-сериал воссоздает хронику одной из самых громких авиакатастроф в истории, когда в небе над Шотландией взорвался пассажирский самолет. Сюжет сосредоточен на подробном международном расследовании спецслужб, которые шаг за шагом собирают обломки лайнера и ищут виновных в массовой гибели невинных людей.

"Теракт над Локерби": смотрите трейлер сериала онлайн

"Рики Джервейс: Уличные коты", 1 сезон

Остроумный ироничный мультсериал рассказывает о банде уличных четвероногих, которые борются за выживание и контролируют городские кварталы. Главные пушистые озорники постоянно попадают в курьезные передряги, находят необычные способы добыть еду и подшучивают над наивными людьми вокруг.

"Рики Джервейс: Уличные коты": смотрите трейлер сериала онлайн

"Я тебя отыщу"

Дэвид отбывает пожизненное заключение за убийство своего сына, но на самом деле он этого не делал. Спустя некоторое время мужчина получает фотографию и внезапно узнает на ней своего уже повзрослевшего мальчика. Поняв, что ребенок жив, Дэвид решается на рискованный побег из-под стражи и начинает собственное опасное расследование.

"Я тебя отыщу": смотрите трейлер сериала онлайн

Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Моуринью", 1 сезон

1 сезон "Моя жизнь с Уолтерами", 1 сезон

1 сезон "Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона", 1 сезон

1 сезон "Элитные силы", 1 сезон

1 сезон "1670", 3 сезон

На днях мы писали о фильмах Netflix, которые сейчас смотрят больше всего в мире.