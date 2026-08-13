24 Канал собрал три фильма, которые сейчас чаще всего смотрят на Netflix по всему миру – от семейной борьбы за выживание до очередного спасения человечества.

"Последний дом"

На первом месте – история, после которой собственный дом уже не кажется таким безопасным.

Таинственные силы заперли семью из четырех человек в доме без возможности выбраться. Еда, вода и другие ресурсы постепенно заканчиваются, поэтому героям приходится объединиться, чтобы выжить.

Главный вопрос – кто или что держит их в этой ловушке. И, похоже, Netflix решил, что на этой неделе человечеству особенно хочется посмотреть, как другие люди пытаются выбраться из дома.

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"Последний дом": смотреть трейлер

"72 часа"

Второе место занимает комедия о 40-летнем маркетологе, который пытается спасти карьеру и совершенно случайно попадает в групповой чат с молодежью.

А дальше – мальчишник в Майами.

То есть мужчина просто хотел немного улучшить свою профессиональную жизнь, а оказался в ситуации, где его главная задача – пережить вечеринку. Карьерный рост пошел не по плану, зато у фильма есть все шансы на успех.

"72 часа": смотреть трейлер

"Человек-паук: Вдали от дома"

Третье место занимает уже проверенная временем супергеройская классика.

После смерти Тони Старка Питер Паркер отправляется с одноклассниками в путешествие по Европе, надеясь хотя бы ненадолго отдохнуть от супергеройских проблем.

Но, конечно, ничего не вышло. Его ждут элементали, загадочный Мистерио и непростые чувства к ЭмДжей.

"Человек-паук: Вдали от дома": смотреть трейлер

А если хочется еще немного кино, у нас есть подборка фильмов, которые вам точно не захочется выключать. Здесь собраны истории, способные увлечь до финальных титров.