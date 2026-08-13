24 Канал зібрав три фільми, які зараз найактивніше дивляться на Netflix у світі — від сімейної боротьби за виживання до чергового спасіння людства.

"Останній будинок"

На першому місці — історія, після якої власний дім уже не здається таким безпечним.

Таємничі сили замикають родину з чотирьох людей у будинку без можливості вибратися. Їжа, вода та інші ресурси поступово закінчуються, тому героям доводиться об’єднатися, щоб вижити.

Головне питання — хто або що тримає їх у цій пастці. І, схоже, Netflix вирішив, що цього тижня людству особливо хочеться подивитися, як інші люди намагаються вибратися з дому.

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"Останній будинок": дивитись трейлер

"72 години"

Друге місце займає комедія про 40-річного маркетолога, який намагається врятувати кар’єру й абсолютно випадково потрапляє до групового чату з молоддю.

А далі — парубоча вечірка в Маямі.

Тобто чоловік просто хотів трохи покращити професійне життя, а опинився у ситуації, де його головне завдання — пережити вечірку. Кар’єрний розвиток пішов не за планом, зате кіно має всі шанси на успіх.

"72 години": дивитись трейлер

"Людина-павук: Далеко від дому"

Третє місце посідає вже перевірена часом супергеройська класика.

Після смерті Тоні Старка Пітер Паркер вирушає з однокласниками у подорож Європою, сподіваючись хоча б ненадовго відпочити від супергеройських проблем.

Але, звичайно, не вийшло. На нього чекають елементалі, загадковий Містеріо та непрості почуття до ЕмДжей.

"Людина-павук: Далеко від дому": дивитись трейлер

А якщо хочеться ще трохи кіно, маємо добірку фільмів, які вам точно не захочеться вимикати. Тут зібрали історії, здатні затягнути до фінальних титрів.



