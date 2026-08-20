10 самых нашумевших сериалов на Netflix, покоривших украинцев на прошлой неделе
Стриминговая платформа Netflix обновила список сериалов, которые больше всего увлекли украинскую аудиторию на прошлой неделе. На этот раз зрители отдали предпочтение эмоциональным костюмированным драмам, подростковым романтическим комедиям и запутанным триллерам с неожиданными развязками.
24 Канал рассказывает подробнее о самых популярных сериалах Netflix в Украине, которые находятся на пике обсуждений.
"Моя блестящая карьера", 1 сезон
Юная и амбициозная девушка Сибилла растет в провинциальной австралийской глубинке на рубеже XIX и XX веков и больше всего мечтает о собственной творческой свободе и писательстве. Однако строгое патриархальное общество и семья давят на нее, требуя выгодного брака ради финансового спасения семьи. В конце концов она бросает смелый вызов консервативным традициям и отправляется в погоню за своей мечтой.
"Моя блестящая карьера": смотрите трейлер сериала онлайн
"Моя жизнь с Уолтерами", 3 сезон
После внезапной и трагической потери всей семьи в автокатастрофе старшеклассница Джеки вынуждена оставить свою привычную жизнь. Девушка переезжает в провинциальный городок в Колорадо, где поселяется вместе с опекуншей и ее сыновьями. Адаптация к новой жизни быстро отходит на второй план, ведь между Джеки и двумя непохожими братьями разгорается сложный любовный треугольник.
"Моя жизнь с Уолтерами", 3-й сезон: смотрите трейлер сериала онлайн
"Теракт над Локерби"
Драматический мини-сериал воссоздает хронику одной из самых громких авиакатастроф в истории, когда в небе над Шотландией взорвался пассажирский самолет. Сюжет сосредоточен на подробном международном расследовании спецслужб, которые шаг за шагом собирают обломки лайнера и ищут виновных в массовой гибели невинных людей.
"Теракт над Локерби": смотрите трейлер сериала онлайн
"Рики Джервейс: Уличные коты", 1 сезон
Остроумный ироничный мультсериал рассказывает о банде уличных четвероногих, которые борются за выживание и контролируют городские кварталы. Главные пушистые озорники постоянно попадают в курьезные передряги, находят необычные способы добыть еду и подшучивают над наивными людьми вокруг.
"Рики Джервейс: Уличные коты": смотрите трейлер сериала онлайн
"Я тебя отыщу"
Дэвид отбывает пожизненное заключение за убийство своего сына, но на самом деле он этого не делал. Спустя некоторое время мужчина получает фотографию и внезапно узнает на ней своего уже повзрослевшего мальчика. Поняв, что ребенок жив, Дэвид решается на рискованный побег из-под стражи и начинает собственное опасное расследование.
"Я тебя отыщу": смотрите трейлер сериала онлайн
Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:
- "Моуринью", 1 сезон
- "Моя жизнь с Уолтерами", 1 сезон
- "Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона", 1 сезон
- "Элитные силы", 1 сезон
- "1670", 3 сезон
На днях мы писали о фильмах Netflix, которые сейчас смотрят больше всего в мире.