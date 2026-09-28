10 самых нашумевших сериалов на Netflix, которые покорили украинцев на прошлой неделе
Стриминговая платформа Netflix обновила список сериалов, которые больше всего увлекли украинскую аудиторию на прошлой неделе. На этот раз зрители отдали предпочтение криминальным драмам, сериалам в жанре "трукрайм" и запутанным триллерам с неожиданными развязками.
24 Канал рассказывает подробнее о самых популярных сериалах Netflix в Украине, которые сейчас находятся на пике обсуждений.
"Джентльмены", 1-й и 2-й сезоны
Рейтинг IMDb – 8,0
Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Эдди. Он унаследовал большое состояние от своего отца и узнал, что его новая собственность – крупнейшая ферма по выращиванию конопли в Европе. Теперь Эдди предстоит приложить большие усилия для развития бизнеса, даже если это выходит за рамки закона.
"Джентльмены": смотрите трейлер сериала
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят фирменный ироничный юмор Гая Ричи, элегантный визуальный стиль и убедительную химию между Тео Джеймсом и Каей Скоделарио. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость знакомых сюжетных ходов режиссера и ощутимый приоритет формы над содержанием.
"Монстры: История Лиззи Борден"
Рейтинг IMDb – 7,7
В августе 1892 года тихий городок Фолл-Ривер сотрясает жестокая расправа: состоятельного банкира Эндрю Бордена и его жену находят убитыми топором в собственном доме. Главной подозреваемой в кровавом двойном убийстве становится 32-летняя дочь погибшего, учительница воскресной школы Лиззи.
"Монстр: История Лиззи Борден": смотрите трейлер сериала
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают блестящее воплощение противоречивого женского образа Лиззи Борден. В то же время критикам не понравилась интерпретация реальных фактов, из-за которой грань между правдой и вымыслом порой стирается.
"Клуб гурманов", 1-й сезон
Рейтинг IMDb – 6,6
Карен вместе с семьей переезжает в престижный голландский городок Берген и быстро вливается в круг местных состоятельных соседей. Новые знакомые проводят дни на роскошных вечеринках и ужинах, однако эта идиллия мгновенно рушится после ночного пожара, в котором гибнет их общий друг Эверт. Карен отказывается верить в версию о роковом несчастном случае и начинает собственное расследование.
"Клуб гурманов": смотрите трейлер сериала онлайн
Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:
- "Рулевая";
- "Кукла";
- "Такси для опера";
- "Отважная девушка";
- "Кукольный домик Габби";
- "Красота в темных тонах".
А если вы не знаете, что еще можно посмотреть на стриминговой платформе, ранее мы рассказывали о сериалах Netflix, которые стали мировыми феноменами.