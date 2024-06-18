4 турецких сериала, которые полюбились миллионам украинцев

Несколько лет назад турецкие сериалы захватили украинское телевидение. Люди спешили с работы домой, чтобы посмотреть очередную серию. Многим зрителям до сих пор нравятся их увлекательные сюжеты, ведь события часто развиваются неожиданно.

Обычно турецкие сериалы имеют несколько сезонов и множество серий, поэтому на них нужно выделять время. Несмотря на это, некоторые ленты украинцы полюбили настолько, что могли смотреть их целыми днями и ночами, пишет Кино 24.

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"Великолепный век. Роксолана"

Количество сезонов: 4

4 Количество серий: 139

В сериале показан период правления султана Сулеймана Великолепного. Сюжет сосредоточен на главной героине – наложнице Анастасии Лисовской, которая прибыла в гарем из Украины, а впоследствии стала фавориткой, женой и матерью детей турецкого падишаха. У Хюррем (так ее назвал Сулейман) много врагов, ведь все хотят завоевать не только любовь султана, но и власть. Сериал захватывает постоянными интригами, которые часто сопровождаются кровопролитием.

"Великолепный век. Роксолана": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сила. Возвращение домой"

Девушка, по имени Сила, воспитывалась в бедной семье. Однако впоследствии она попала к богачам, среди которых и росла. Новая семья подарила девочке действительно хорошую жизнь и любовь. У Силы есть брат, который остался в городе, где они вместе родились. Как-то парень влюбился в девушку, которая живет в роскоши. Сила также должна заключить брак с богачом Бораном, но не хочет этого. Девушку пытаются заставить принять правильное решение, несмотря на зов сердца.

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 79 в Турции, 158 в Украине.

"Сила. Возвращение домой": смотрите онлайн трейлер сериала

"Постучись в мою дверь"

Главная героиня сериала Эда потеряла родителей в маленьком возрасте. Девушка живет у своей тети, учится на архитектора и параллельно работает в цветочном магазине. Скоро она планирует отправиться в Италию, чтобы пройти стажировку. Там к тому же живет ее любимый парень. Однако все рушится в один миг, ведь Эда не получает стипендию, на которую рассчитывала. Как-то девушка знакомится с Серканом Болатом – бизнесменом, который предлагает ей деньги, если некоторое время будет делать вид, что она – его невеста. Несмотря на колебания, Эда соглашается.

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 52

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"Постучись в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Великолепный век. Империя Кёсем"

После успеха сериала "Великолепный век. Роксолана", украинцы увидели ленту, которая рассказывает об одной из самых влиятельных женщин Османской империи – Кёсем Султан. Сначала она называлась Анастасией, а впоследствии стала любовью всей жизни султана Ахмеда I. Девушка попала к туркам в совсем юном возрасте – в 13 лет и долго боролась за власть во времена, когда женщины не имели значительного влияния.

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 60 в Турции, 168 в Украине

"Великолепный век. Новая владычица": смотрите онлайн трейлер сериала

Турецкие сериалы прекрасно подойдут для людей, которые любят, когда есть увлекательный сюжет и много серий. Поэтому сохраняйте нашу подборку и делитесь ею с друзьями.