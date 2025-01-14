Самым популярным фильмом среди игровых в 2024 году стал "Люксембург, Люксембург", передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Культура. По киноклассике, зрители чаще всего выбирали фильм Серия Параджанова "Тени забытых предков"

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Самые популярные фильмы 2024 года

Игровое кино:

"Люксембург, Люксембург", Антонио Лукич;

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер онлайн

"Мои мысли тихие", Антонио Лукич; "Я работаю на кладбище", Алексей Тараненко; "Памфир", Дмитрий Сухолиткий-Собчук; "Стоп-Земля", Екатерина Горностай.

Документалистика:

"20 дней в Мариуполе", Мстислав Чернов;

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн

"Поет ИФТКЕ", Надежда Парфан; "Усатый фанк", Александр Ковш; "Розы. Фильм-кабаре", Ирина Стеценко; "Ваш Василий", Светлана Рудюк, Александр Авшаров.

Короткие метры:

"ГКЧП", Аркадий Непиталюк;

"ГКЧП": смотрите трейлер онлайн

"Капитан Бровары", Эдуард Нечмоглод; "Ну ты и дура, Лиза", Александра Конопля; "Это свидание", Надежда Парфан; "Вход через балкон", Роман Блажан.

Киноклассика:

"Тени забытых предков", Сергей Параджанов;

"Тени забытых предков": смотрите трейлер онлайн

"Пропавшая грамота", Борис Ивченко; "Земля", Александр Довженко; "Вперед, за сокровищами гетмана!", Вадим Кастелли; "Белая птица с черной отметиной", Юрий Ильенко.

Анимация:

"Под бескрайним небом", Александра Джиганская;

"Под бескрайним небом": смотрите анонс онлайн

"Выходи, Masha", Юлия Шалимова; "Я и моя коренастая задница", Елизавета Письмак; "Виктор_Робот", Анатолий Лавренишин; "Глубокая вода", Анна Дудко.

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