Найпопулярнішим фільмом серед ігрових у 2024 році став "Люксембург, Люксембург", передає 24 Канал з посиланням на Суспільне Культура. Щодо кінокласики, глядачі найчастіше обирали фільм Серія Параджанова "Тіні забутих предків"

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Найпопулярніші фільми 2024 року

Ігрове кіно:

  1. "Люксембург, Люксембург", Антоніо Лукіч;

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер онлайн

  1. "Мої думки тихі", Антоніо Лукіч;
  2. "Я працюю на цвинтарі", Олексій Тараненко;
  3. "Памфір", Дмитро Сухолиткий-Собчук;
  4. "Стоп-Земля", Катерина Горностай.

Документалістика:

  1. "20 днів у Маріуполі", Мстислав Чернов;

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

  1. "Співає ІФТКЕ", Надія Парфан;
  2. "Вусатий фанк", Олександр Ковш;
  3. "Рози. Фільм-кабаре", Ірина Стеценко;
  4. "Ваш Василь", Світлана Рудюк, Олександр Авшаров.

Короткі метри:

  1. "ГКЧП", Аркадій Непиталюк;

"ГКЧП": дивіться трейлер онлайн

  1. "Капітан Бровари", Едуард Нечмоглод;
  2. "Ну ти і дура, Ліза", Олександра Конопля;
  3. "Це побачення", Надія Парфан;
  4. "Вхід через балкон", Роман Блажан.

Кінокласика:

  1. "Тіні забутих предків", Сергій Параджанов;

"Тіні забутих предків": дивіться трейлер онлайн

  1. "Пропала грамота", Борис Івченко;
  2. "Земля", Олександр Довженко;
  3. "Вперед, за скарбами гетьмана!", Вадим Кастеллі;
  4. "Білий птах з чорною ознакою", Юрій Іллєнко.

Анімація:

  1. "Під безкрайнім небом", Олександра Джиганська;

"Під безкрайнім небом": дивіться анонс онлайн

  1. "Виходь, Masha", Юлія Шалімова;
  2. "Я та моя кремезна дупа", Єлизавета Письмак;
  3. "Віктор_Робот", Анатолій Лавренішин;
  4. "Глибока вода", Анна Дудко.

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