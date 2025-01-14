Найпопулярнішим фільмом серед ігрових у 2024 році став "Люксембург, Люксембург", передає 24 Канал з посиланням на Суспільне Культура. Щодо кінокласики, глядачі найчастіше обирали фільм Серія Параджанова "Тіні забутих предків"

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Найпопулярніші фільми 2024 року

Ігрове кіно:

"Люксембург, Люксембург", Антоніо Лукіч;

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер онлайн

"Мої думки тихі", Антоніо Лукіч; "Я працюю на цвинтарі", Олексій Тараненко; "Памфір", Дмитро Сухолиткий-Собчук; "Стоп-Земля", Катерина Горностай.

Документалістика:

"20 днів у Маріуполі", Мстислав Чернов;

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

"Співає ІФТКЕ", Надія Парфан; "Вусатий фанк", Олександр Ковш; "Рози. Фільм-кабаре", Ірина Стеценко; "Ваш Василь", Світлана Рудюк, Олександр Авшаров.

Короткі метри:

"ГКЧП", Аркадій Непиталюк;

"ГКЧП": дивіться трейлер онлайн

"Капітан Бровари", Едуард Нечмоглод; "Ну ти і дура, Ліза", Олександра Конопля; "Це побачення", Надія Парфан; "Вхід через балкон", Роман Блажан.

Кінокласика:

"Тіні забутих предків", Сергій Параджанов;

"Тіні забутих предків": дивіться трейлер онлайн

"Пропала грамота", Борис Івченко; "Земля", Олександр Довженко; "Вперед, за скарбами гетьмана!", Вадим Кастеллі; "Білий птах з чорною ознакою", Юрій Іллєнко.

Анімація:

"Під безкрайнім небом", Олександра Джиганська;

"Під безкрайнім небом": дивіться анонс онлайн

"Виходь, Masha", Юлія Шалімова; "Я та моя кремезна дупа", Єлизавета Письмак; "Віктор_Робот", Анатолій Лавренішин; "Глибока вода", Анна Дудко.

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