Эти сериалы из подборки Кино 24 могут стать настоящим открытием, ведь часто они остаются незамеченными среди новых релизов. Если вы уже посмотрели все серии популярного сериала "Парочка следователей" и хотите чего-то новенького, наши рекомендации точно не оставят вас равнодушными.

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"Только любовь"

По сюжету, в результате автокатастрофы погибает жена успешного архитектора Дениса, оставив его с девятилетней дочерью Машей. Ощущая тяжелую утрату, Денис оказывается в ситуации, когда ему приходится в одиночку заботиться о ребенке, который также переживает горе. Однако Маша не может смириться с потерей матери и решает, что ее отцу необходимо найти новую жену, а себе – новую мать.

Впоследствии в их жизни появляется эффектная Альбина – женщина с темными волосами и таинственным прошлым. Она пытается заполнить пустоту, которую оставила покойная жена, и завоевать доверие как Дениса, так и Марии. Альбина стремится занять место жены и стать частью семьи, однако ее намерения не совсем ясны. В то же время Маша начинает чувствовать к ней определенную настороженность и не совсем воспринимает новую женщину в доме.

"Только любовь": смотрите онлайн сериал

На фоне этой ситуации Денис знакомится с Ольгой – учительницей Марии. Между ними быстро возникает симпатия, и их отношения начинают развиваться. Ольга приносит в жизнь Дениса и Марии тепло и поддержку, и на первый взгляд кажется, что это может быть новое начало для их семьи.

Однако Альбина, понимая, что теряет внимание и любовь Дениса, начинает действовать коварно.

"Центральная больница"

В центре сюжета – Маргарита Сергеевна, молодая, красивая и волевая женщина, которая работает ведущим хирургом в одной из престижных больниц. Ее жизнь меняется кардинально, когда в медицинское учреждение приезжает Рустам, талантливый хирург, которого ждут с большими надеждами.

Между Маргаритой и Рустамом вспыхивают старые чувства, ведь их история любви началась еще в студенческие годы. Они были близкими людьми, но со временем их пути разошлись. Теперь, когда Рустам снова появляется в ее жизни, Маргарита попадает в эмоциональную ловушку: стоит ли простить его прошлые ошибки и дать ему второй шанс, или лучше оставить все в прошлом и идти дальше?

"Центральная больница": смотрите онлайн сериал

Ситуацию осложняет еще одно обстоятельство – за сердце Маргариты борется другой врач, Максим, ведущий хирург больницы, который также имеет немало поклонниц. Он является любимцем женщин и имеет большую популярность среди коллег. Максим готов сделать все, чтобы завоевать сердце Маргариты, и он готов бороться за ее внимание, даже если это означает конкуренцию с ее прошлым.