Ці серіали з добірки Кіно 24 можуть стати справжнім відкриттям, адже часто вони залишаються непоміченими серед нових релізів. Якщо ви вже подивилися всі серії популярного серіалу "Парочка слідчих" і хочете чогось новенького, наші рекомендації точно не залишать вас байдужими.

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"Тільки кохання"

За сюжетом, у результаті автокатастрофи гине дружина успішного архітектора Дениса, залишивши його з дев'ятирічною донькою Марійкою. Відчуваючи тяжку втрату, Денис опиняється в ситуації, коли йому доводиться самотужки піклуватися про дитину, яка також переживає горе. Однак Марійка не може змиритись з втратою матері й вирішує, що її батькові необхідно знайти нову дружину, а собі – нову матір.

Згодом у їхньому житті з'являється ефектна Альбіна – жінка з темним волоссям та таємничим минулим. Вона намагається заповнити порожнечу, яку залишила покійна дружина, і завоювати довіру як Дениса, так і Марійки. Альбіна прагне посісти місце дружини й стати частиною родини, проте її наміри не зовсім ясні. Водночас Марійка починає відчувати до неї певну настороженість і не зовсім сприймає нову жінку в домі.

"Тільки кохання": дивіться онлайн серіал

На фоні цієї ситуації Денис знайомиться з Ольгою – вчителькою Марійки. Між ними швидко виникає симпатія, і їхні стосунки починають розвиватися. Ольга приносить у життя Дениса та Марійки тепло і підтримку, і на перший погляд здається, що це може бути новий початок для їхньої родини.

Однак Альбіна, розуміючи, що втрачає увагу та кохання Дениса, починає діяти підступно.

"Центральна лікарня"

У центрі сюжету – Маргарита Сергіївна, молода, красива та вольова жінка, яка працює провідним хірургом в одній з престижних лікарень. Її життя змінюється кардинально, коли до медичного закладу приїжджає Рустам, талановитий хірург, якого чекають з великими надіями.

Між Маргаритою та Рустамом спалахують старі почуття, адже їхня історія кохання почалася ще в студентські роки. Вони були близькими людьми, але з часом їхні шляхи розійшлися. Тепер, коли Рустам знову з'являється в її житті, Маргарита потрапляє в емоційну пастку: чи варто пробачити його минулі помилки та дати йому другий шанс, чи краще залишити все в минулому і йти далі?

"Центральна лікарня": дивіться онлайн серіал

Ситуацію ускладнює ще одна обставина – за серце Маргарити бореться інший лікар, Максим, провідний хірург лікарні, який також має чимало шанувальниць. Він є улюбленцем жінок і має велику популярність серед колег. Максим готовий зробити все, аби завоювати серце Маргарити, і він готовий боротися за її увагу, навіть якщо це означає конкуренцію з її минулим.