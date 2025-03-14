Можно посмотреть онлайн бесплатно: 2 топовых украинских сериала, о которых все забыли

Если вы обожаете просматривать украинские сериалы, но уже посмотрели все новые ленты, и кажется, что на платформе больше ничего интересного нет, то самое время обратить внимание на архивы. Мы собрали для вас украинские сериалы, о которых все, кажется, уже забыли.

Эти сериалы из подборки Кино 24 могут стать настоящим открытием, ведь часто они остаются незамеченными среди новых релизов. Если вы уже посмотрели все серии популярного сериала "Парочка следователей" и хотите чего-то новенького, наши рекомендации точно не оставят вас равнодушными.

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"Только любовь"

По сюжету, в результате автокатастрофы погибает жена успешного архитектора Дениса, оставив его с девятилетней дочерью Машей. Ощущая тяжелую утрату, Денис оказывается в ситуации, когда ему приходится в одиночку заботиться о ребенке, который также переживает горе. Однако Маша не может смириться с потерей матери и решает, что ее отцу необходимо найти новую жену, а себе – новую мать.

Впоследствии в их жизни появляется эффектная Альбина – женщина с темными волосами и таинственным прошлым. Она пытается заполнить пустоту, которую оставила покойная жена, и завоевать доверие как Дениса, так и Марии. Альбина стремится занять место жены и стать частью семьи, однако ее намерения не совсем ясны. В то же время Маша начинает чувствовать к ней определенную настороженность и не совсем воспринимает новую женщину в доме.

"Только любовь": смотрите онлайн сериал

На фоне этой ситуации Денис знакомится с Ольгой – учительницей Марии. Между ними быстро возникает симпатия, и их отношения начинают развиваться. Ольга приносит в жизнь Дениса и Марии тепло и поддержку, и на первый взгляд кажется, что это может быть новое начало для их семьи.

Однако Альбина, понимая, что теряет внимание и любовь Дениса, начинает действовать коварно.

"Центральная больница"

В центре сюжета – Маргарита Сергеевна, молодая, красивая и волевая женщина, которая работает ведущим хирургом в одной из престижных больниц. Ее жизнь меняется кардинально, когда в медицинское учреждение приезжает Рустам, талантливый хирург, которого ждут с большими надеждами.

Между Маргаритой и Рустамом вспыхивают старые чувства, ведь их история любви началась еще в студенческие годы. Они были близкими людьми, но со временем их пути разошлись. Теперь, когда Рустам снова появляется в ее жизни, Маргарита попадает в эмоциональную ловушку: стоит ли простить его прошлые ошибки и дать ему второй шанс, или лучше оставить все в прошлом и идти дальше?

"Центральная больница": смотрите онлайн сериал

Ситуацию осложняет еще одно обстоятельство – за сердце Маргариты борется другой врач, Максим, ведущий хирург больницы, который также имеет немало поклонниц. Он является любимцем женщин и имеет большую популярность среди коллег. Максим готов сделать все, чтобы завоевать сердце Маргариты, и он готов бороться за ее внимание, даже если это означает конкуренцию с ее прошлым.