Звезда "Игры Престолов" сыграет в экшн-триллере от Netflix: трейлер, постер и дата релиза

Лина Хиди исполнит роль матери-киллера в новом фильме от Netflix "Пороховой коктейль" (Gunpowder Milkshake). "Свежий" трейлер с датой премьеры уже ждет поклонников исполнительницы роли Серсеи Ланнистер - смотрите на Кино 24.

Netflix продолжает свою кампанию, чтобы мы не захотели выходить из дома, объявив летнюю дату премьеры "Порохового коктейля" (Gunpowder Milkshake). Будущий экшн-триллер готов стать одним из ярких моментов богатого на премьеры лета 2021 года, в том числе и благодаря выдающимся актерам.

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Премьера Gunpowder Milkshake состоится в кинотеатрах 15 июля 2021 года.

О чем расскажет сюжет экшн-триллера "Пороховой коктейль"

Зрителям подготовили историю о девушке Сэм (Карен Гиллан), которая решила пойти по пути своей матери (Лина Хиди) и стала профессиональным киллером. Главная героиня встречает маленькую девочку (Хлоя Коулман), на которую охотятся главари банды. Сэм пытается спасти ребенка, но для этого вынуждена встретиться с родной матерью, которая оставила ее в детстве.

"Пороховой коктейль" 2021: смотрите трейлер онлайн

В своем твиттере Netflix опубликовал постер и список актеров новой ленты.

Чтобы подчеркнуть контекст отношений родителей и детей, на плакате изображен детский визуальный маркер молочного коктейля с вишенкой, которую пронзает пуля.

Режиссером фильма стал Навот Папушадо, который наиболее известен своими фильмами ужасов: "Бешеные" (Rabies), "Очень плохие парни" (Big Bad Wolves) и "Азбука смерти 2" (ABCs of Death 2). "Пороховой коктейль" даст зрителям отличный шанс увидеть, как Папушадо справляется с жанром боевиков, поскольку он, безусловно, делает рывок в этом направлении.