Netflix продовжує свою кампанію, щоб ми не захотіли виходити з дому, оголосивши літню дату прем'єри "Порохового коктейлю" (Gunpowder Milkshake). Майбутній екшн-трилер готовий стати одним із яскравих моментів багатого на прем'єри літа 2021 року лише завдяки видатним акторам.

До теми Зірка "Гри Престолів" зніметься в новому серіалі HBO про найбільший політичний скандал в США

Прем'єра Gunpowder Milkshake відбудеться на Netflix 14 липня 2021 року.

Про що розповість сюжет екшн-трилера "Пороховий коктейль"

Глядачам підготували історію про дівчину Сем (Карен Гіллан), яка вирішила піти шляхом своєї матері (Ліна Гіді) і стала професійним кілером. Головна героїня зустрічає маленьку дівчинку (Хлое Коулман), на яку полюють ватажки банди. Сем намагається врятувати дитину, але для цього змушена зустрітися з рідною матір'ю, яка залишила її в дитинстві.

Кадр з фільму "Пороховий коктейль" (Gunpowder Milkshake) / Netflix

У своєму твітері Netflix опублікував постер та список акторів нової стрічки.

Щоб підкреслити контекст стосунків батьків та дітей, на плакаті зображений дитячий візуальний маркер молочного коктейлю з вишенькою, яку пронизує куля.

Режисером фільму став Навот Папушадо, який найбільш відомий своїми фільмами жахів: "Сказ"(Rabies), "Дуже погані хлопці" (Big Bad Wolves) та "Азбука смерті 2" (ABCs of Death 2). "Пороховий коктейль" дасть глядачам відмінний шанс побачити, як Папушадо справляється з жанром бойовиків, оскільки він, безумовно, робить ривок в цьому напрямку.