"Поседел за один день": Бенедикт Камбербэтч поразил своим образом в "Кошачьих мирах Луиса Уэйна"

Бенедикт Камбербэтч подошел к работе над ролью с максимальной серьезностью. В сети показали фото, как он перевоплотился до неузнаваемости. Поклонники высоко оценили работу гримеров, а Бенедикта считают невероятным актером.

Более того, создатель фильма Уилл Шарп рассказал, что актер по несколько часов в день тренировался с учителем, чтобы убедительно работать в кадре используя различные техники рисования.

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Бенедикт Камбербэтч в фильме "Кошачьи миры Луиса Уэйна" / Фото из Фейсбука Geek Journal

Реакция сети

"Гримеры – настоящие волшебники!";

"Фильм просто невероятный";

"Грим всегда куда лучше графики. Бенедикт – красавец";

"Камбербэтч – невероятный актер, но этот фильм уж слишком грустный";

"Фильм замечательный";

"Тяжелый фильм";

"Поседел за один день";

"Очень хороший фильм!";

"Замечательный фильм, невероятный актер";

"Бенедикт, скрывающий боль";

"Как быстро летит время, я еще помню его молодым";

"Фильм очень эмоциональный".

Бенедикт Камбербэтч о своей роли в фильме

Сам же актер с особым трепетом вспоминает свое участие в съемочном процессе, работе над ролью, а также о своем герое.

Луис Уэйн был чрезвычайно талантливым, а своим эксцентризмом он озарил весь мир. Его любили и уважали несколько поколений, но впоследствии о нем забыли, не в последнюю очередь из-за того, что он не занимался самопрезентацией – его просто не интересовали такие вещи,

– поделился Камбербэтч.

По словам актера, справедливость все же взяла верх – поклонники вспомнили о нем еще при жизни. "Хочется верить, что наш фильм продолжит эту традицию и расскажет еще большему количеству людей о многогранном художнике", – дополнил он.

"Кошачьи миры Луиса Уэйна": сюжет

Историческая драма "Кошачьи миры Луиса Уэйна" посвящена жизни выдающегося британского художника Луиса Уэйн, который жил в Лондоне в 1860 – 1939 годах и рос старшим ребенком в семье, где у него было пять сестер, ни одна из которых не вышла замуж. Чтобы прокормить всех, он много работал, иллюстрировал сотни книг для детей. Открытки с рисунками Уэйна стали популярными. Последние годы художник страдал от шизофрении. Изменение стиля его работ со временем исследуется в учебниках по психиатрии.

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