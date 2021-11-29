Ба більше, творець фільму Вілл Шарп розповів, що актор по кілька годин на день тренувався з учителем, аби переконливо працювати у кадрі використовуючи різноманітні техніки малювання.

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Бенедикт Камбербетч
Бенедикт Камбербетч у фільмі "Котячі світи Луїса Вейна" / Фото з фейсбуку Geek Journal

Реакція мережі

  • "Гримери – справжні чарівники!";
  • "Фільм просто неймовірний";
  • "Грим завжди куди краще графіки. Бенедикт – красень";
  • "Камбербетч – неймовірний актор, але цей фільм аж занадто сумний";
  • "Фільм чудовий";
  • "Який важкий фільм";
  • "Посивів за один день";
  • "Дуже файний фільм!";
  • "Чудовий фільм, неймовірний актор";
  • "Бенедикт, що приховує біль";
  • "Як швидко летить час, я ще пам'ятаю його молодим";
  • "Фільм дуже емоційний".

Бенедикт Камбербетч про свою роль у фільмі

Сам же актор з особливим трепетом згадує свою участь у знімальному процесі, роботі над роллю, а також про свого героя.

Луїс Вейн був надзвичайно талановитим, а своїм ексцентризмом він осяював увесь світ. Його любили й шанували кілька поколінь, але згодом про нього забули, не в останню чергу через те, що він не займався самопрезентацією – його просто не цікавили такі речі,
– поділився Камбербетч.

За словами актора, справедливість все ж взяла верх – шанувальники згадали про нього ще за життя. "Хочеться вірити, що наш фільм продовжить цю традицію і розповість ще більшій кількості людей про багатогранного художника", – доповнив він.

"Котячі світи Луїса Вейна": сюжет

Історична драма "Котячі світи Луїса Вейна" присвячена життю видатного британського художника Луїса Вейн, який жив у Лондоні у 1860 – 1939 роках та ріс старшою дитиною у родині, де у нього було п'ять сестер, жодна з яких не вийшла заміж. Щоб прогодувати усіх, він багато працював, ілюстрував сотні книг для дітей. Листівки з малюнками Уейна стали популярними. Останні роки художник страждав від шизофренії. Зміна стилю його робіт з часом досліджується в підручниках з психіатрії.

Український трейлер фільму "Котячі світи Луїса Уейна": дивіться відео