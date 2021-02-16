Не успели киноманы опомниться от 2 части франшизы "После", как ее авторы анонсировали завершения трилогии. Фильм "После падения" планируют презентовать до конца 2021 года. Теперь же в сети опубликовали официальный тизер ленты, который взбудоражил киноманов.

Символично ролик презентовали в сети на День влюбленных, который отмечают 14 февраля. Поэтому это стало своеобразным подарком для киноманов, что в восторге от чувственных и одновременно напряженных отношений студентов Тессы Янг и Хардина Скотта.

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Уже с тизера "После падения" становится понятно, что зрителей ожидает еще более страстных сцен, которые уже сравнили с "50 оттенками серого". Кроме этого, главные герои будут переживать непростой этап, ведь Хардин будет контролировать свою любимую и ревновать ее ко всем мужчинам. Сумеет ли пара пережить это время и сохранить свои отношения – будет известно после премьеры ленты. Пока точной даты авторы проекту не называют, однако уверяют, что релиз запланирован на 2021.

"После падения": смотрите первый официальный тизер

Известно, что финальную часть трилогии "После" снимали осенью 2020 года. На съемках ленты придерживались всех карантинных правил.

Актерский состав

К уже известным актерам франшизы "После" присоединились и новые кинозвезды. В частности, в фильме "После падения" можно увидеть:

Хиро Файнс-Тиффине

Джозефин Лэнгфорд

Картера Дженкинса

Миру Сорвино

Чеза Пердомо

Ариель Кеббел

Стивена Мойера



Главные герои фильма "После падения" / Фото Пресс-служба фильма



Хиро Файнс-Тиффин в фильме "После падения" / Фото Пресс-служба фильма



Картер Дженкинс присоединился к трилогии "После" / Фото Пресс-служба фильма

Коротко о трилогии "После"

Серию фильмов отсняли за бестселлерами писательницы Анны Тодд. Дебютная часть трилогии "После" вышла на большие экраны весной 2019 года, возглавив бокс-офисы во многих государствах, в частности в Украине. Также лента стала фильмом года по версии Teen Choice Awards и E! People's Choice Awards.

Уже 2 часть франшизы представили в сентябре 2020 года. К звездному составу "После ссоры" присоединился актер Дилан Спроус. И хотя в прокате лента получила даже лучшие показатели, чем 1 часть, немало киноманов раскритиковал ее за слишком предсказуемый сюжет.