Страсть в стиле "50 оттенков серого": сеть взбудоражил тизер фильма "После падения"
Не успели киноманы опомниться от 2 части франшизы "После", как ее авторы анонсировали завершения трилогии. Фильм "После падения" планируют презентовать до конца 2021 года. Теперь же в сети опубликовали официальный тизер ленты, который взбудоражил киноманов.
Источник:24 канал
Символично ролик презентовали в сети на День влюбленных, который отмечают 14 февраля. Поэтому это стало своеобразным подарком для киноманов, что в восторге от чувственных и одновременно напряженных отношений студентов Тессы Янг и Хардина Скотта.
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Уже с тизера "После падения" становится понятно, что зрителей ожидает еще более страстных сцен, которые уже сравнили с "50 оттенками серого". Кроме этого, главные герои будут переживать непростой этап, ведь Хардин будет контролировать свою любимую и ревновать ее ко всем мужчинам. Сумеет ли пара пережить это время и сохранить свои отношения – будет известно после премьеры ленты. Пока точной даты авторы проекту не называют, однако уверяют, что релиз запланирован на 2021.
"После падения": смотрите первый официальный тизер
Известно, что финальную часть трилогии "После" снимали осенью 2020 года. На съемках ленты придерживались всех карантинных правил.
Актерский состав
К уже известным актерам франшизы "После" присоединились и новые кинозвезды. В частности, в фильме "После падения" можно увидеть:
- Хиро Файнс-Тиффине
- Джозефин Лэнгфорд
- Картера Дженкинса
- Миру Сорвино
- Чеза Пердомо
- Ариель Кеббел
- Стивена Мойера
Главные герои фильма "После падения" / Фото Пресс-служба фильма
Хиро Файнс-Тиффин в фильме "После падения" / Фото Пресс-служба фильма
Картер Дженкинс присоединился к трилогии "После" / Фото Пресс-служба фильма
Коротко о трилогии "После"
Серию фильмов отсняли за бестселлерами писательницы Анны Тодд. Дебютная часть трилогии "После" вышла на большие экраны весной 2019 года, возглавив бокс-офисы во многих государствах, в частности в Украине. Также лента стала фильмом года по версии Teen Choice Awards и E! People's Choice Awards.
Уже 2 часть франшизы представили в сентябре 2020 года. К звездному составу "После ссоры" присоединился актер Дилан Спроус. И хотя в прокате лента получила даже лучшие показатели, чем 1 часть, немало киноманов раскритиковал ее за слишком предсказуемый сюжет.
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