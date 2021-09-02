Это третья часть коммерчески успешной франшизы "После", которая нашла поклонников (в общем – поклонниц) во всем мире, в том числе и в Украине, где первые два фильма ставили кассовые рекорды проката.

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О чем фильм

Фильмы серии "После" основаны на популярных романтических романах американской писательницы Анны Тодд, которая неожиданно для самой себя выбилась из автора фанфиков в мейнстримного писателя с бестселлерами и армией поклонников.

Завязка ее истории довольно простая: "хорошая девушка" Тесса Янг знакомится в колледже с "плохим парнем" Хардином Скоттом и невинное увлечение с одной стороны, и даже расчет – с другой, неожиданно превращается в ураганный роман, который знает свои взлеты и падения. Суть успеха, как пишет The New York Times, в том, что Анна Тодд не осуждает своих героев.

Проза Тодд находит отклик у своей аудитории с помощью понятного компонента – да, это мягкая эротика, да, это мелодрама, а еще эта история не делает героев приближенными к идеалу. Отсюда и такая бурная реакция,

– пишет The New York Times.



Постер к фильму / Пресс-служба фильма

Когда встал вопрос об экранизации франшизы, суммарный тираж книг "После" только в печатном варианте превысил 15 миллионов проданных экземпляров, поэтому неизбежно весной 2019-го на экраны вышла первая часть "После", а по горячим следам, в сентябре 2020-го – второй фильм "После ссоры".

В третьей части франшизы главным героям Тессе Янг и Хардину Скотту придется принять множество важных решений о своем будущем и их отношениях, когда оба оказываются на пороге взрослой жизни.

Кто в ролях

За что серию фильмов "После" всегда хвалят – так это за отличную "химию" между главными героями, чего очень часто не достает другим романтичным и эротичным современным картинам. Роль бунтаря Хардина Скотта в фильме исполнил британский актер и модель Хиро Файнс-Тиффин, племянник актеров Рэйфа и Джозефа Файнсов, который мальчиком появился в роли юного Тома Редла (будущего Волан-де-Морта в "Гарри Поттере и принце-Полукровке". А его возлюбленную Тессу Янг сыграла австралийка Джозефин Лэнгфорд – тоже представительница актерской семьи. Ее старшая сестра Кэтрин Лэнгфорд получила мировую знаменитость благодаря сериалу "13 причин почему" и детективу "Достать ножи".

Кадры из фильма "После падения": фото Пресс-служба фильма

Во второй части франшизы к "После" присоединился актер и инфлюэнсер Дилан Спроус. В третьем фильме тоже произошло большое пополнение каста – лауреат премии Оскар Мира Сорвино заменила Сельму Блэр, которая проходит лечение от рассеянного склероза, в роли мамы главной героини. Кроме того, в третьей части "После" появится звезда шоу "Леденящие душу приключения Сабрины" Чэнс Пердомо, Стивен Мойер из "Настоящей крови" и Ариэль Кеббел из "Футболистов" и "Пятидесяти оттенков свободы".

Интересные факты о франшизе

Первый фильм "После" получил больший коммерческий успех за рубежом, чем в родных Штатах, что не помешало фильму выиграть главные "народные" премии Teen Choice Awards и People's Choice Awards, где голосуют простые зрители.

Первый фильм снимала режиссер Дженни Гейдж , второй – автор культовых "Жестоких игр" Роджер Камбл .

, второй – автор культовых "Жестоких игр" . Третий и четвертый фильмы снимал осенью 2020-го года режиссер Кастиль Лэндон . Из-за сложности съемок в период пандемии, производство перенесли из США в Европу, часть действия фильма происходит не только в Сиэтле, но и в Лондоне.

. Из-за сложности съемок в период пандемии, производство перенесли из США в Европу, часть действия фильма происходит не только в Сиэтле, но и в Лондоне. Звезда "После" пригласил украинских зрителей в кино. В преддверии украинской премьеры "После падения" исполнитель главной мужской роли в фильме Хиро Файнс-Тиффин записал обращение к украинским зрителям, приглашая их увидеть фильм на больших экранах.

"После падения" 2021 год: Хиро Файнс-Тиффин пригласил украинских зрителей в кино

Премьера в Украине и трейлер

"После падения" стартует в украинских кинотеатрах ровно через год после выхода второй части франшизы – "После ссоры". Вторая часть, несмотря на "ковидное" ограничение в 50% заполняемости залов, смогла показать рост кассовых сборов первого фильма и лучшую заполняемость на сеансах после открытия кинотеатров летом 2020-го года, обогнав по этому показателю даже "Довод". И если страсть поклонников не остыла, как не остыла и страсть между Тессой Янг и Хардином Скоттом – третью часть ждет неизбежный коммерческий и фанатский успех. Украина станет одной из первых стран, где "После падения" выходит в прокат, американская премьера фильма назначена на октябрь.

"После падения" 2021 год: смотрите трейлер