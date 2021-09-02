Це третя частина комерційно успішної франшизи "Після", яка знайшла шанувальників (загалом – шанувальниць) у всьому світі, зокрема, в Україні, де перші два фільми ставили касові рекорди прокату.

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Про що фільм

Фільми серії "Після" засновані на популярних романтичних романах американської письменниці Анни Тодд, яка несподівано для самої себе вибилася з автора фанфіков в мейнстримного письменника з бестселерами й армією шанувальників.

Зав'язка її історії досить проста: "хороша дівчина" Тесса Янг знайомиться в коледжі з "поганим хлопцем" Хардіном Скоттом і невинне захоплення з однієї сторони, і навіть розрахунок – з іншої, несподівано перетворюється в ураганний роман, який знає свої злети та падіння. Суть успіху, як пише The New York Times, у тому, що Анна Тодд не засуджує своїх героїв.

Проза Тодд знаходить відгук у своєї аудиторії з допомогою зрозумілого компонента – так, це м'яка еротика, так, це мелодрама, а ще ця історія не робить героїв наближеними до ідеалу. Звідси й така бурхлива реакція,

– пише The New York Times.



Постер до фільму / Пресслужба фільму

Коли постало питання про екранізацію франшизи, сумарний тираж книг "Після" тільки в друкованому варіанті перевищив 15 мільйонів проданих примірників, тож неминуче весною 2019-го на екрани вийшла перша частина "Після", а по гарячих слідах, у вересні 2020-го – другий фільм "Після сварки".

У третій частині франшизи – "Після падіння" головним героям Тессі Янг та Хардіну Скотту доведеться прийняти безліч важливих рішень про своє майбутнє і їхні стосунки, коли обидва опиняються на порозі дорослого життя.

Хто в ролях

За що серію фільмів "Після" завжди хвалять – так це за відмінну "хімію" між головними героями, чого дуже часто не вистачає іншим романтичним і еротичним сучасним картинам. Роль бунтаря Хардіна Скотта у фільмі виконав британський актор та модель Хіро Файнс-Тіффін, племінник акторів Рейфа і Джозефа Файнcів, який хлопчиком з'явився в ролі юного Тома Редла (майбутнього Волан-де-Морта) в "Гаррі Поттері та Напівкровному Принці". А його кохану Тессу Янг зіграла австралійка Джозефін Ленгфорд – теж представниця акторської родини. Її старша сестра Кетрін Ленгфорд отримала світову впізнаваність завдяки шоу "13 причин чому" та детективу "Ножі наголо".

Кадри з фільму "Після падіння": фото Пресслужба фільму

У другій частині франшизи до "Після" приєднався актор та інфлуенсер Ділан Спроус. У третьому фільмі також відбулося велике поповнення каста - лауреатка премії Оскар Міра Сорвіно замінила Сельму Блер, яка проходить лікування від розсіяного склерозу, у ролі мами головної героїні. Крім того, у "Після падіння" з'явиться зірка шоу "Моторошні пригоди Сабріни" Ченс Пердомо, Стівен Мойєр з "Справжньої крові" та Аріель Кеббел з "Футболістів" і "На п'ятдесят відтінків темніше".

Цікаві факти про франшизу

перший фільм "Після" знайшов більший комерційний успіх за кордоном, ніж у рідних Штатах, що не завадило фільму виграти головні "народні" премії Teen Choice Awards і People's Choice Awards, де голосують прості глядачі;

перший фільм знімала режисерка Дженні Гейдж другий – автор культових "Жорстоких ігор" Роджер Камбл;

другий – автор культових "Жорстоких ігор" Роджер Камбл; третій і четвертий фільми знімав восени 2020-го року режисер Кастіль Лендон. Через складності зйомок в період пандемії, виробництво перенесли з США до Європи, частина дії фільму відбувається не тільки в Сіетлі, але й в Лондоні;

зірка "Після" запросив українських глядачів у кіно. Напередодні української прем'єри "Після падіння" виконавець головної чоловічої ролі у фільмі Хіро Файнс-Тіффін записав звернення до українських глядачів, запрошуючи їх побачити фільм на великих екранах.

"Після падіння" 2021 рік: Хіро Файнс-Тіффін запросив українських глядачів у кіно

Прем'єра в Україні і трейлер

"Після падіння" стартує в українських кінотеатрах рівно через рік після виходу другої частини франшизи – "Після сварки". Друга частина, попри "ковідне" обмеження в 50% заповнюваності залів, змогла показати зростання касових зборів щодо першого фільму і найкращу заповнюваність на сеансах після відкриття кінотеатрів влітку 2020-го року, обігнавши за цим показником навіть "Тенет". І якщо пристрасть шанувальників не охолола, як не охолола і пристрасть між Тессою Янг та Хардіном Скоттом – третю частину чекає неминучий комерційний і фанатський успіх. Україна стане однією з перших країн, де "Після падіння" виходить у прокат, американська прем'єра фільму призначена на жовтень.

"Після падіння" 2021 рік: дивіться трейлер