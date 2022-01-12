Дэниел Рэдклифф

В серии фильмов исполнял роль главного персонажа – Гарри Поттера. В 2011 году вышла последняя часть из серии фильмов мальчика-чародея. Как признаются все актеры после долгого участия в одном проекте, трудно потом понять, что все закончилось и нужно искать что-то новое. Однако Рэдклифф продолжает сниматься в разноплановых фильмах. В частности, речь идет о: "Женщина в черном", "Рога", "Виктор Франкенштейн", "Человек – швейцарский нож", "Побег из Претории" и многие другие. Также мужчина участвует и в театральной деятельности. Спектакль "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" стал одним из самых успешных. Ее транслировали по всему миру.

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Эмма Уотсон

Актриса, исполнявшая главную роль персонажа – Гермионы Грейнджер. После всемирного признания девушка продолжила актерский путь, снявшись во многих фильмах. Следует отметить, что почти все роли были удачными. Можно говорить о таких лентах: "7 дней и ночей с Мэрилин", "Конец света", "Затмение", "Красавица и чудовище", "Маленькие женщины" и другие. В начале 2021 года ходили слухи, что Эмма приостановила свою карьеру. Однако, по словам менеджера, девушка не планирует прекращать свою актерскую деятельность. Но последняя лента с участием звезды вышла еще в 2019 году.

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Руперт Гринт

Рыжеволосый паренек, сыгравший роль такого похожего на себя персонажа – Рональда Уизли. Во время съемок в Гарри Поттере юноша параллельно участвовал и в других кинолентах. Но по завершению кинофраншизы актерская карьера была довольно неспешной. Но Руперта не очень это беспокоило. Актера можно увидеть в: "Вишневая бомба", "Дикая штучка", "Влюбиться до смерти", "Дом с прислугой" и других. Однако в 2020 году у актера родилась дочь и он заявил, что хочет как можно больше времени проводить с малышкой. Зимой Гринт объявил печальную весть для своих фанатов о том, что завершает актерскую карьеру. Поэтому мы можем только надеяться, что через много лет у нас ещё будет возможность увидеть на наших экранах Руперта.

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Майкл Гэмбон

Мужчина исполнил одну из самых важных ролей в фильме – Альбуса Дамблдора. Стоит отметить, что Гэмбон появился на экранах только с 3-й части "Гарри Поттер и узник Азкабана". До этого роль директора исполнял Ричард Харрис, умерший из-за онкологии. Поскольку актер снимался уже в старшем возрасте, то следует упомянуть его раннюю фильмографию. Мужчина дебютировал в кино в 1965 году в фильме "Отелло". Впоследствии снимался в таких лентах: "Поющий детектив", "Жены и дочери", "Ограбление по-английски", "Квартет", "Приключения Паддингтона 2" и многих других. Майкл получил несколько наград в пермии BAFTA на телевидении.

Том Фелтон

Драко Малфой – один из школьных врагов Гарри Поттера. Благодаря харизме и таланту Фелтона удалось полностью превратиться в своего героя и получить от зрителей нужные чувства. До съемок в серии фильмов у парня уже был опыт в кино. Однако его карьера продолжается и сегодня. Тома можно увидеть в таких фильмах: "Исчезнувший", "Восстание планеты обезьян", "Тереза Ракен", "Флэш", "Офелия" и другие. Также мужчина увлекается музыкой. Пишет песни, в 2018 году снялся в клипе Empty Space Джеймса Артура.

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Робби Колтрейн

Актер, сыгравший роль одного из самых добрых мужчин Хогвартса – Рубеуса Хагрида. Мужчина снялся в ряде фильмов и на телевидении. Вообще Робби выступает комедийным актером и его карьера довольно успешна. Фильмы с Колтрейном: "Флэш Гордон", "Отпуск в Европе", "Золотой глаз", "Братья Блум", "Большие надежды" и т.д. На телевидении: "Метод Крекера", "Алиса в стране чудес", "Национальное достояние" и другие. Также Робби озвучивает разных героев. Но в одном из интервью мужчина признался, что ни одна следующая роль не получила такого одобрения как роль в "Гарри Поттере".

Рейф Файнс

Роль Лорда Волдеморта – пожалуй, одна из ключевых в карьере актера. Но первую мировую известность мужчине принесла лента "Список Шиндлера" (1993), после чего был номинирован на несколько наград. Большинство фильмов, в которых Рейф участвовал, были довольно успешными и яркими: "Английский пациент", "Госпожа горничная", "Красный Дракон", "Чтец", "Да здравствует Цезарь!" и другие. Файнс признавался, что ему пришлось изрядно потренироваться для исполнения роли Волдеморта: говорить шипящим голосом, напрягать мышцы во время борьбы, выдерживать длительный грим. Но оно того стоило.

Мэттью Льюис

Невилл Логботтом – парень, потерявший родителей и живущий с бабушкой. Слабый, не имеющий симпатий среди девушек – все это удалось воплотить Мэттью. У парня также был опыт в кино. Однако фильм Гарри Поттер стал переломным и знаковым в карьере. С возрастом Льюис все больше снимается в популярных кинолентах: "Магазин сладостей", "Улица разника", "До встречи с тобой", "Счастливая долина", "Обо всех созданиях – больших и малых" и т.д. С изменением внешности, а именно коррекции зубов, люди стали считать мужчину привлекательным, что вызвало удивление у Мэттью. Однако это повлияло и на киноматографическое развитие.

Мэгги Смит

Всем хорошо известна профессор Минерва Макгонагалл, которую сыграла невероятная Мэгги. Фильмография этой женщины насчитывает немало лент, отлично знакомящих зрителя с ее талантом. Смит начинала свою карьеру в театре, а затем на нее могли уже смотреть зрители на экранах телевизора. В 1958 году сыграла главную роль в драме "Некуда идти". Постепенно женщина начала получать все больше предложений на съемки в фильмах: "Иди к черту", "Пожиратель тыкв", "Битва титанов" и другие. Роль в Гарри Поттере заново познакомил мир с этой актрисой и стал вторым дыханием для карьеры. После Мэгги продолжила сниматься: "Мой дом в Умбрии", "Джейн Остин", "Квартет", "Аббатство Даунтон", "Мальчик по имени Рождество" и другие. К слову, Смит является обладательницей двух статуеток Оскар.

Хелена Бонэм Картер

Зажигательную, душевно больную, бешеную Беллатрису Лестрейндж удалось воплотить Хелене, которую зрители знают по участии во многих других фильмах. Почти каждый год выходило по несколько картин с участием Картер: "Маска", "Королева танца", "Планета обезьян", "Чарли и шоколадная фабрика", "Труп невесты" и другие. Важной особенностью Хелены является ее жанровая разноплановость. У нее нет одного типажа героини, она исполняет как драматические роли, так и кардинально противоположные. Наверное, благодаря этому ей удалось настолько хорошо сыграть роль Беллатрису. Женщина активно снимается до сих пор: "Отверженные", "Золушка", "Алиса в Зазеркалье", "55 шагов", "Энола Холмс" и другие.

Алан Рикман

Как говорят в народе, от ненависти до любви – один шаг. Эта фраза как никогда подходит ключевому персонажу фильма Северусу Снейпу, роль которого исполнил Алан Рикман. Нельзя сказать, что лента Гарри Поттер принесла актеру всемирную славу, она лишь усилила ее. Как и большинство коллег, Алан тоже начинал свою актерскую карьеру со сцены театра. Впоследствии Рикмана начали приглашать к участию в кинолентах: "Хроники Барчестера", "Крепкий орешек", "Закрой мои глаза", "Боб Робертс", "Мальчик в пузырьке", "Гамбит", "Алиса в Зазеркалье" и многие другие. К сожалению, в возрасте 69 лет Алан скончался от онкологии.

Стоит добавить, что именно ему и герою Альбуса Дамблдора принадлежит легендарный диалог, когда Снейп спас Гарри своим патронусом: "– После стольких лет?", "– Всегда".

Напомним, что 1 января на экраны вышел фильм под названием "20-летие Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс", где можно увидеть своих любимых актеров.

Автор: Марта Игнат