Знаменитый британский актер, звезда серии фильмов о "Гарри Поттере" Руперт Гринт решил закончить актерскую карьеру. Такое решение мужчина принял после рождения дочери.

В 11-летнем возрасте Руперт Гринт сыграл роль Рона Уизли в фильме "Гарри Поттер" и после этого его имя стало известно на весь мир. Теперь на сайте издания The Daily Mail появилась информация о том, что Руперт уходит из киноиндустрии.

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31-летний актер поделился, что он никогда не чувствовал себя комфортно, когда был знаменитым. Часто он думал над тем, чтобы заняться другим делом, покинуть карьеру актера и начать новый путь. Еще больше мыслей появилось тогда, когда у Гринта родилась дочь. Он впервые стал отцом в мае 2020 года и с тех пор жизнь Руперта изменилась.

Я всегда думал о том, чтобы бросить актерское мастерство, и, когда стал отцом, эти чувства усилились. Не поймите меня неправильно, я люблю работать над сериалом "Слуга" и чувствую себя очень комфортно на телевидении,

– поделился актер.

Вероятно, семейная жизнь для знаменитости означает гораздо больше, чем актерская карьера. Гринт стремится воспитывать свою дочь, проводить с ней как можно больше времени, видеть, как она растет. Первой фотографией, которую актер опубликовал на личной странице в инстаграм, была фотография с дочкой. На ней Руперт выглядит невероятно счастливым.



Руперт Гринт с дочкой / Фото из инстаграма Руперта Гринта