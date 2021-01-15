Знаменитий британський актор, зірка серії фільмів про "Гаррі Поттера" Руперт Грінт вирішив закінчити акторську кар'єру. Таке рішення чоловік прийняв після народження доньки.

В 11-річному віці Руперт Грінт зіграв роль Рона Візлі у фільмі "Гаррі Поттер" і після цього його ім'я стало відоме на увесь світ. Тепер на сайті видання The Daily Mail з'явилася інформація про те, що Руперт йде з кіноіндустрії.

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31-річний актор поділився, що він ніколи не почувався комфортно, коли був знаменитим. Часто він думав над тим, щоб зайнятися іншою справою, покинути кар'єру актора та розпочати новий шлях. Ще більше думок з'явилося тоді, коли у Грінта народилася донька. Він вперше став батьком у травні 2020 року і з того часу життя Руперта змінилося.

Я завжди думав про те, щоб покинути акторську майстерність, і, коли став батьком, ці почуття посилилися. Не зрозумійте мене неправильно, я люблю працювати над серіалом "Слуга" й почуваюся дуже комфортно на телебаченні,

– поділився актор.

Ймовірно, сімейне життя для знаменитості означає набагато більше, ніж акторська кар'єра. Грінт прагне виховувати свою доньку, проводити з нею якомога більше часу, бачити, як вона росте. Першою світлиною, яку актор опублікував на особистій сторінці в інстаграмі, була фотографія з донечкою. На ній Руперт виглядає неймовірно щасливим.



Руперт Грінт з донькою / Фото з інстаграму Руперта Грінта