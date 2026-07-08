Лучше, чем "Игра престолов": этот исторический сериал на Netflix заставляет зрителей не спать до 3 утра

Пользователи сети поделились культовым сериалом, который вызывает безумную зависимость и лишает ночного сна. Киноманы уверяют, что эта многосерийная историческая драма легко затмевает даже самые известные фэнтезийные саги современности.

Пользователи популярных платформ TikTok и Reddit развернули жаркие дискуссии вокруг исторического шедевра "Последнее королевство", который заставляет забыть о времени ради очередной серии, как сообщает издание Mirror.

Все началось с откровенного видео блогерши Девон Джейн, которая обратилась к подписчикам с просьбой порекомендовать что-нибудь особенное.

Мне нужен настолько хороший сериал, чтобы "еще одна серия" превращалась в 3 часа ночи,

– написала девушка в своем ролике, что мгновенно вызвало сотни рекомендаций от заядлых киноманов.



Кадр из сериала "Последнее королевство" / Mirror

Абсолютным фаворитом зрительских симпатий стал британский исторический сериал "Последнее королевство" (The Last Kingdom), который выходил на стриминговой платформе с 2015 по 2022 год. Зрители буквально засыпали сериал комплиментами, называя его настоящим шедевром кинематографа.

"Последнее королевство" – это, на мой взгляд, буквально лучший сериал на Netflix. В 100 раз лучше "Игры престолов",

– эмоционально поделился один из зрителей.

Другой фанат признался, что посмотрел его уже три раза и собирается начать в четвертый раз. Еще один пользователь рассказал об особом послевкусии от просмотра, отметив, что после окончания сериала почувствовал ту самую пустоту, которой не испытывал уже давно.

О чем сюжет исторической драмы "Последнее королевство"

В основе сюжета – история становления Англии в IX–X веках. Главный герой – Утред Беббанбургский, саксонский дворянин, которого еще ребенком похитили и воспитали викинги. Помимо конфликта между своим происхождением и преданностью людям, которые его воспитали, Утред вынужден лавировать в раздираемой войной Британии.

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