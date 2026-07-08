Користувачі популярних платформ TikTok та Reddit влаштували палкі обговорення навколо історичного шедевра "Останнє королівство", який змушує забувати про час заради чергової серії, як повідомляє видання Mirror.

Усе почалося з відвертого відео блогерки Девон Джейн, яка звернулася до підписників із проханням порадити щось особливе.

Мені потрібен настільки хороший серіал, щоб "ще одна серія" перетворювалася на 3 ранку,

– написала дівчина у своєму ролику, що миттєво спровокувало сотні рекомендацій від затятих кіноманів.



Кадр із серіалу "Останнє королівство" / Mirror

Абсолютним фаворитом глядацьких симпатій став британський історичний серіал "Останнє королівство" (The Last Kingdom), який виходив на стрімінговій платформі з 2015 по 2022 рік. Глядачі буквально засипали стрічку компліментами, називаючи її справжнім шедевром кінематографа.

"Останнє королівство" – це буквально найкращий серіал на Netflix, на мою думку. У 100 разів кращий за "Гру престолів",

– емоційно поділився один із глядачів.

Інший фанат зізнався, що подивився його вже тричі та збирається почати вчетверте. Ще один дописувач розповів про особливий післясмак від перегляду, зазначивши, що після закінчення шоу відчув ту справжню порожнечу, якої не відчував уже давно.

Про що сюжет історичної драми "Останнє королівство"

В основі сюжету — історія формування Англії у 9–10 століттях. Головний герой – Утред Беббанбурзький, саксонський шляхтич, якого ще дитиною викрали та виховали вікінги. Окрім конфлікту між походженням та відданістю людям, які його виростили, Утред змушений маневрувати у роздертій війною Британії.

Раніше ми ділилися переліком фільмів та серіалів на Netflix, які саме зараз є улюбленцями українців.