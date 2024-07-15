Последнее фото актрисы было сделано 16 июня во время ужина в ресторане. Догерти была в компании Криса Кортаццо и близкой подруги.

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Последние фото Шеннен Догерти сделали в компании друзей

Несмотря на серьезное состояние, знаменитость имела абсолютно счастливый вид. На последних фотографиях Шеннен Догерти была в дружеских объятиях Криса Кортаццо. Фотографии можно увидеть здесь.

На снимке актриса с друзьями отправились на короткую прогулку по улицам Калифорнии. Шеннен Догерти выбрала комфортную одежду пастельных оттенков. Это фото сделали в день ее последнего публичного появления.

В результате девятилетней борьбы с раком молочной железы, жизнь Шеннен Догерти остановилась на 53-м году. В 2023 болезнь начала прогрессировать, метастазы сначала распространились на мозг, а затем на кости. В июле 2024 года актрисы не стало.

Также на новость о смерти актрисы отреагировали коллеги-звезды. Они пишут о чувстве большой потери. Все они выражают глубокое горе и соболезнования семье и близким покойной.