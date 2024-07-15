Останнє фото акторки було зроблене 16 червня під час вечері у ресторані. Догерті була в компанії Кріса Кортаццо та близької подруги.

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Останні фото Шеннен Догерті зробили в компанії друзів

Попри серйозний стан, знаменитість мала абсолютно щасливий вигляд. На останніх фотографіях Шеннен Догерті була у дружніх обіймах Кріса Кортаццо. Світлини можна побачити тут.

На знімку акторка з друзями вирушили на коротку прогулянку вулицями Каліфорнії. Шеннен Догерті обрала комфортний одяг пастельних відтінків. Це фото зробили в день її останньої публічної появи.

Внаслідок дев'ятирічної боротьби з раком молочної залози, життя Шеннен Догерті зупинилося на 53-му році. У 2023 хвороба почала прогресувати, метастази спочатку поширилися на мозок, а потім на кістки. У липні 2024 року акторки не стало.

Також на новину про смерть акторки відреагували колеги-зірки. Вони пишуть про почуття великої втрати. Всі вони висловлюють глибоке горе і співчуття родині та близьким покійної.