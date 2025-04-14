Второй сезон уже можно посмотреть в Украине. Премьера ленты состоялась 14 апреля. В материале Кино 24 рассказываем, что известно о долгожданном продолжении.

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Состоялась премьера 2 сезона сериала "Последние из нас": что известно о продолжении

События второго сезона разворачиваются через пять лет после финала первой части. Джоэл и Элли нашли новый дом в Джексоне – небольшом городке, который смогли отстроить те, кто пережил апокалипсис.

Кстати, недавно в Украине большую популярность получил сериал "Юношество". Поэтому мы собрали для вас список похожих криминальных лент.

Джоэл активно помогает расширять поселение, чтобы оно могло приютить еще больше выживших. Тем временем Элли, которой уже 19, стала частью команды патрульных – она охраняет окрестности Джексона от угроз, среди которых как зараженные, так и вооруженные враги.

"Последние из нас": смотрите онлайн трейлер второго сезона

После событий первого сезона Джоэл оказывается под прицелом военизированной организации "Светляки". Когда-то они планировали использовать Элли для создания вакцины против смертельного грибка, жертвуя ее жизнью ради спасения человечества. Но Джоэл не смог позволить этого – он спас девушку, уничтожив часть военных и ученых в лаборатории.

Среди тех, кто выжил, – Эбби, которая потеряла близких во время этой атаки. Теперь она имеет единственную цель – отомстить за все, что произошло.

В Украине сериал можно посмотреть на платформе Megogo, позже – на стримингах Sweet.TV и "Киевстар ТВ".