Премьера второго сезона "Последних из нас" состоялась в апреле 2025 и подарила еще больше ужасных событий в этом постапокалиптическом мире. Пока на HBO появляются новые серии, Кино 24 расскажет, какие похожие сериалы стоит посмотреть.

Смотрите также Премьера новой украинской детективной комедии, которая влюбит в себя зрителей: что это за лента

"Чернобыль"

Исторический мини-сериал рассказывает о событиях Чернобыльской катастрофы 1986 года, когда взорвался ядерный реактор на атомной электростанции. В центре – рассказ Валерия Легасова, который делится собранной информацией о причинах и последствиях катастрофы.

Сходство между "Чернобылем" и "Последними из нас" выходит за рамки катастрофы. Это мрачная и реалистичная эстетика, гнетущая атмосфера безысходности и фокус на человеческих историях и личных трагедиях героев.

"Чернобыль": смотрите трейлер онлайн

"Станция одиннадцать"

События сериала, происходят через 20 лет после того, как пандемия гриппа привела к краху цивилизации. Шекспировская театральная труппа путешествует по региону Великих озер и наталкивается на лидера культа, чье прошлое связано с участницей труппы.

Как и в "Последних из нас" события разворачиваются после глобальной пандемии, а история сосредотачивается именно на людях, которые стремятся выжить, но одновременно сохраняют эмоции и чувства. Сериалы похожи структурой и философским настроением, ведь и там, и там поднимают вопрос о смысле жизни.

"Станция одиннадцать": смотрите трейлер онлайн

"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"

После эпидемии в мире начали рождаться младенцы, которые становились полулюдьми и полуживотными. Люди начали видеть в них угрозу, поэтому начали охоту на таких детей. После 10 лет одиночества мальчик-гибрид Гас завязывает дружбу с отшельником Джеппердом. Они отправляются в путешествие по Америке.

В обоих сериалах пандемия стала двигателем всех событий, а сюжет базируется на путешествиях героев в опасной среде. Также проекты похожи тем, что и там, и там формируются связи между взрослым героем и ребенком. Однако в "Сладкоежке" меньше мрачной атмосферы и жестокости.

"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами": смотрите трейлер онлайн

"12 обезьян"

Путешественник во времени из постапокалиптического будущего отправляется назад в прошлое, чтобы попытаться спасти мир. У человечества есть только один последний шанс остановить вирус, пока не стало слишком поздно.

В "12 обезьянах" центральный герой – мужчина, который пытается остановить распространение вируса, уничтожающего человечество. Тогда как в "Последних из нас" речь идет о самом вирусе, который порождает мутировавших монстров. В то же время оба сериала посвящены поиску лекарств и выхода из катастрофической ситуации.

"12 обезьян": смотрите трейлер онлайн

"Истории ходячих мертвецов"

Культовый сериал "Ходячие мертвецы" тоже понравится любителям "Последних из нас", однако в нем история растягивается на многочисленные эпизоды и сезоны. Зато спиноф более похож на эпизодический формат сериала "Последние из нас".

Здесь появляются как знакомые, так и совершенно новые герои. Сериал раскроет все тайны относительно того, что произошло и происходит в таинственной и жуткой вселенной, где кишит армия зомби.

"Истории ходячих мертвецов": смотрите трейлер онлайн