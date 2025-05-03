Прем'єра другого сезону "Останніх з нас" відбулась у квітні 2025 й подарувала ще більше жахливих подій у цьому постапокаліптичному світі. Поки на HBO з'являються нові серії, Кіно 24 розповість, які схожі серіали варто переглянути.

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"Чорнобиль"

Історичний мінісеріал розповідає про події Чорнобильської катастрофи 1986 року, коли вибухнув ядерний реактор на атомній електростанції. У центрі – розповідь Валерія Легасова, який ділиться зібраною інформацією про причини та наслідки катастрофи.

Подібність між "Чорнобилем" та "Останніми з нас" виходить за рамки катастрофи. Це похмура й реалістична естетика, гнітюча атмосфера безвихідності та фокус на людських історіях й особистих трагедіях героїв.

"Чорнобиль": дивіться трейлер онлайн

"Станція одинадцять"

Події серіалу, що відбуваються через 20 років після того, як пандемія грипу призвела до краху цивілізації. Шекспірівська театральна трупа подорожує регіоном Великих озер і натрапляє на лідера культу, чиє минуле пов'язане з учасницею трупи.

Як і в "Останніх з нас" події розгортаються після глобальної пандемії, а історія зосереджується саме на людях, які прагнуть вижити, але водночас зберігають емоції й почуття. Серіали схожі структурою і філософським настроєм, адже і там, і там порушують питання про сенс життя.

"Станція одинадцять": дивіться трейлер онлайн

"Ласун"

Після епідемії у світі почали народжуватися немовлята, які ставали напівлюдьми й напівтваринами. Люди почали вбачати у них загрозу, тому почали полювання на таких дітей. Після 10 років самотності хлопчик-гібрид Ґас зав'язує дружбу з самітником Джеппердом. Вони вирушають у подорож Америкою.

В обох серіалах пандемія стала рушієм усіх подій, а сюжет базується на подорожах героїв у небезпечному середовищі. Також проєкти схожі тим, що і там, і там формуються зв'язки між дорослим героєм і дитиною. Однак у "Ласуні" менше похмурої атмосфери й жорстокості.

"Ласун": дивіться трейлер онлайн

"12 мавп"

Мандрівник у часі з постапокаліптичного майбутнього вирушає назад у минуле, щоб спробувати врятувати світ. У людства є лише один останній шанс зупинити вірус, поки не стало занадто пізно.

У "12 мавпах" центральний герой – чоловік, який намагається зупинити поширення вірусу, що знищує людство. Тоді як в "Останніх з нас" йдеться про сам вірус, який породжує мутованих монстрів. Водночас обидва серіали присвячені пошуку ліків та виходу з катастрофічної ситуації.

"12 мавп": дивіться трейлер онлайн

"Ходячі мерці: Байки"

Культовий серіал "Ходячі мерці" теж сподобається любителям "Останніх з нас", однак у ньому історія розтягується на численні епізоди й сезони. Натомість спіноф більш подібний до епізодичного формату серіалу "Останні з нас".

Тут з'являються як знайомі, так і абсолютно нові герої. Серіал розкриє всі таємниці щодо того, що відбулось та відбувається у таємничому й моторошному всесвіті, де кишить армія зомбі.

"Ходячі мерці: Байки": дивіться трейлер онлайн