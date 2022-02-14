Как сообщает источник, во время интервью изданию The Sunday Times режиссер Энтони Бирна объявил дату премьеры финала "Острых козырьков". Уже через две недели со дня публикации этого материала мы встретимся с главными героями одного из самых ожидаемых сериалов 2022 года.

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Премьера первой серии "Остри козырьков" состоится 27 февраля 2022 года на стриминге канала BBC.

Чем впечатлил трейлер

На ютуб-канале ВВС 2 января 2022 года показали трейлер шестого сезона, который, по словам авторов, станет последним. Но в трейлере по-прежнему нет даты старта сезона. По его сюжету Томас Шелби (Мерфи) столкнется с лидером британских фашистов Освальдом Мосли (Клафлин). Их битва за жизнь будет происходить как на улицах, так и на политической арене.

Напомним, что главный сюжет "Острых козырьков" разворачивается в 20-х годах XX века и рассказывает о жизни членов одноименной банды из Бирмингема, которой руководит Томас Шелби.

"Острые козырьки" 2022: смотрите трейлер последнего сезона

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К своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и Стивен Грэм. Стоит добавить, что в апреле прошлого года умерла Хелен Маккрори, которая играла Полли Грей.

Что известно о смерти Хелен Маккрори

Болезненную новость объявили 16 апреля 2021 года. Умерла знаменитая актриса в своем поместье в окружении ближайших родственников и мужа Дэмиена Льюиса. Известно, что причиной смерти 52-летней кинозвезды стал рак. Диагноз Хелен Маккрори решила не афишировать, чтобы не привлекать внимание общественности и прессы во время борьбы с онкоболезнью. После смерти звезды "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" ее муж решил не разглашать детали болезни. Болезненную новость объявили 16 апреля 2021 года. Умерла знаменитая актриса в своем поместье в окружении ближайших родственников и мужа Дэмиена Льюиса. Известно, что причиной смерти 52-летней кинозвезды стал рак. Диагноз Хелен Маккрори решила не афишировать, чтобы не привлекать внимание общественности и прессы во время борьбы с онкоболезнью. После смерти звезды "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" ее муж решил не разглашать детали болезни.

Ранее авторы заявляли, что шестой сезон не станет завершением проекта. Режиссер Стивен Найт заявил, что сериал будет иметь продолжение в виде фильма.