Як повідомляє джерело, під час інтерв'ю виданню The Sunday Times режисер Ентоні Бірна оголосив дату прем'єри фіналу "Гострих козирків". Тож вже за два тижні від дня публікації цього матеріалу ми зустрінемось із головними героями одного із найочікуваніших серіалів 2022 року.

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Прем'єра першої серії "Гостри картузів" відбудеться 27 лютого 2022 року на стримінгу каналу BBC.

Чим вразив трейлер

На ютуб-каналі ВBС 2 січня 2022 року показали трейлер шостого сезону, який, за словами авторів, стане останнім. Але у трейлері, як і раніше, немає дати старту сезону. За його сюжетом Томас Шелбі (Мерфі) зіштовхнеться з лідером британських фашистів Освальдом Мослі (Клафлін). Їхнє битва за життя відбуватиметься як на вулицях, так і на політичній арені.

Нагадаємо, що головний сюжет "Гострих картузів" розгортається у 20-х роках XX століття та розповідає про життя членів однойменної банди з Бірмінгема, якою керує Томас Шелбі.

"Гострі картузи" 2022: дивіться трейлер останнього сезону

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