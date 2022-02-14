Последний сезон "Острых козырьков" с Киллианом Мерфи и Томом Харди: известна дата премьеры

Наконец мы дождались дня, когда финальный сезон сериала "Острые козырьки" получил дату премьеры. Кроме этого Кино 24 собрало всю известную информацию, которую стоит знать перед тем, как смотреть первую серию.

Как сообщает источник, во время интервью изданию The Sunday Times режиссер Энтони Бирна объявил дату премьеры финала "Острых козырьков". Уже через две недели со дня публикации этого материала мы встретимся с главными героями одного из самых ожидаемых сериалов 2022 года.

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Премьера первой серии "Остри козырьков" состоится 27 февраля 2022 года на стриминге канала BBC.

Чем впечатлил трейлер

На ютуб-канале ВВС 2 января 2022 года показали трейлер шестого сезона, который, по словам авторов, станет последним. Но в трейлере по-прежнему нет даты старта сезона. По его сюжету Томас Шелби (Мерфи) столкнется с лидером британских фашистов Освальдом Мосли (Клафлин). Их битва за жизнь будет происходить как на улицах, так и на политической арене.

Напомним, что главный сюжет "Острых козырьков" разворачивается в 20-х годах XX века и рассказывает о жизни членов одноименной банды из Бирмингема, которой руководит Томас Шелби.

"Острые козырьки" 2022: смотрите трейлер последнего сезона

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К своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и Стивен Грэм. Стоит добавить, что в апреле прошлого года умерла Хелен Маккрори, которая играла Полли Грей.

Что известно о смерти Хелен Маккрори

Болезненную новость объявили 16 апреля 2021 года. Умерла знаменитая актриса в своем поместье в окружении ближайших родственников и мужа Дэмиена Льюиса. Известно, что причиной смерти 52-летней кинозвезды стал рак. Диагноз Хелен Маккрори решила не афишировать, чтобы не привлекать внимание общественности и прессы во время борьбы с онкоболезнью. После смерти звезды "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" ее муж решил не разглашать детали болезни. Болезненную новость объявили 16 апреля 2021 года. Умерла знаменитая актриса в своем поместье в окружении ближайших родственников и мужа Дэмиена Льюиса. Известно, что причиной смерти 52-летней кинозвезды стал рак. Диагноз Хелен Маккрори решила не афишировать, чтобы не привлекать внимание общественности и прессы во время борьбы с онкоболезнью. После смерти звезды "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" ее муж решил не разглашать детали болезни.

Ранее авторы заявляли, что шестой сезон не станет завершением проекта. Режиссер Стивен Найт заявил, что сериал будет иметь продолжение в виде фильма.