Что посмотреть с детьми после праздника Последнего звонка

Сегодня, 29 мая, в большинстве украинских школ прозвучал последний звонок для выпускников. Одиннадцатиклассники будут готовиться к поступлению в высшие учебные заведения, а вот младшее поколение пока такие проблемы не беспокоят.

Поскольку школьники отправились на каникулы, то родителям придется пофантазировать как провести время с детьми. 24 Канал рекомендует посмотреть с ними несколько интересных фильмов, которые задержат их внимание надолго.

Смотрите также Как изменилась Антонина Хижняк, которая сыграла роль Мотри в сериале "Поймать Кайдаша"

"Мавка. Лесная песня", 2023

Рейтинг IMDb: 6,6

Мультфильм показывает вражду между жителями леса и людьми. Ленту сняли по мотивам драмы-феерии Леси Украины "Лесная песня".

В центре сюжета – Лукаш и лесная Мавка. По всем законам им запрещено иметь любой контакт, однако между ними зарождается чувство. В поселок приезжает некая Килина, которая имеет одну цель – обманом получить омолаживающую воду из-под Дерева Жизни. Поэтому между людьми и лесными жителями разгорается настоящая война.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультика

"Дикий робот", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Сюжет рассказывает об умном роботе-помощнике ROZZUM 7134, который терпит крушение и оказывается на необитаемом острове. Чтобы выжить в новой и враждебной к ней среде, робот пытается адаптироваться к дикой природе, и даже становится приемной матерью для осиротевшего гусенка и находит себе друга-лиса.

"Дикий робот": смотрите онлайн трейлер мультика

"Дети шпионов", 2001

Рейтинг IMDb: 5,6

Кармен и Джуни думали, что их родители просто обычные скучные взрослые. Пока не выяснилось, что на самом деле они супершпионы мирового уровня, которых похищает злодей со странным комплексом неполноценности.

Дети вынуждены сами спасать родителей, а помогать им в опасных миссиях будут сумасшедшие гаджеты и футуристические лаборатории.

"Дети шпионов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лило и Стич", 2025

Рейтинг IMDb: 6,7

В центре – "Эксперимент 626" – голубой инопланетный монстр, которого создал сумасшедший ученый. В Межгалактическом совете его называют опасным и отправляют на необитаемый астероид. Но что-то идет не так и Стич оказывается на Гавайских островах.

А там проживает 6-летняя гавайская девочка Лило, которая чувствует себя очень одинокой из-за потери родителей. Она живет со старшей сестрой Нани, которая всячески пытается заботиться о Лило. Однажды девочка захотела взять из приюта собачку. Ее внимание привлек голубой малыш, которого Лило решает назвать Стичем.

"Лило и Стич": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите также подборку уютных фильмов на вечер, которые имеют высокий рейтинг.