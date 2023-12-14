Финал королевской истории: на Netflix вышла последняя часть культового сериала "Корона"

Премьера финального, 6 сезона сериала "Корона" поделена на две части. Первую – зрители могли посмотреть с 16 ноября. А вторая часть станет доступна для просмотра на Netflix уже сегодня!

Детали сюжета последнего сезона "Короны" ранее обнародовали. Первая часть, которую зрители увидели 16 ноября, подверглась немало критики из-за неточной подачи истории кинотворцами. Читайте в материале, ожидающем вас в выходных сегодня финальных сериях культового сериала.

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Сериал "Корона": о чем финальный сезон

Действие шестого сезона будет разворачиваться в период с 1997 по 2005 год и будет охватывать премьерство лейбориста Тони Блэра, события, связанные со смертью и погребением принцессы Дианы, ранние отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а также отношения принца Чарль Боулз.

В частности, во второй части зрители узнают период, когда молодой принц Уильям возвращается в университет после потери своей матери. Также будут освещены события свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер Боул. В этом отрезке также впервые представлена Кейт Миддлтон.

"Корона": смотрите онлайн трейлер финальной части сериала

"Корона": актеры 6 сезона

В шестом сезоне Имельда Стонтон вернется к роли королевы Елизаветы II, которую она уже исполнила в пятом сезоне.

Джонатан Прайс снова сыграет мужа королевы, принца Филиппа, Доминик Уэст повторно воплотит образ принца Чарльза, а Элизабет Дебики снова в роли принцессы Дианы.

Эд Маквэй и Мег Беллами впервые появятся на экране в ролях принца Уильяма и Кейт Миддлтона. Кроме того, интересно то, что украинская актриса, Мишель Андраде, также сыграла в финальном сезоне, правда, не главную роль.

Сериал "Корона": о чем были предыдущие 5 сезонов