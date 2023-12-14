Финал королевской истории: на Netflix вышла последняя часть культового сериала "Корона"
Источник:Netflix
Премьера финального, 6 сезона сериала "Корона" поделена на две части. Первую – зрители могли посмотреть с 16 ноября. А вторая часть станет доступна для просмотра на Netflix уже сегодня!
Детали сюжета последнего сезона "Короны" ранее обнародовали. Первая часть, которую зрители увидели 16 ноября, подверглась немало критики из-за неточной подачи истории кинотворцами. Читайте в материале, ожидающем вас в выходных сегодня финальных сериях культового сериала.
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Сериал "Корона": о чем финальный сезон
Действие шестого сезона будет разворачиваться в период с 1997 по 2005 год и будет охватывать премьерство лейбориста Тони Блэра, события, связанные со смертью и погребением принцессы Дианы, ранние отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а также отношения принца Чарль Боулз.
В частности, во второй части зрители узнают период, когда молодой принц Уильям возвращается в университет после потери своей матери. Также будут освещены события свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер Боул. В этом отрезке также впервые представлена Кейт Миддлтон.
"Корона": смотрите онлайн трейлер финальной части сериала
"Корона": актеры 6 сезона
В шестом сезоне Имельда Стонтон вернется к роли королевы Елизаветы II, которую она уже исполнила в пятом сезоне.
Джонатан Прайс снова сыграет мужа королевы, принца Филиппа, Доминик Уэст повторно воплотит образ принца Чарльза, а Элизабет Дебики снова в роли принцессы Дианы.
Эд Маквэй и Мег Беллами впервые появятся на экране в ролях принца Уильяма и Кейт Миддлтона. Кроме того, интересно то, что украинская актриса, Мишель Андраде, также сыграла в финальном сезоне, правда, не главную роль.
Сериал "Корона": о чем были предыдущие 5 сезонов
- Первый сезон охватил историю жизни Елизаветы II перед ее восхождением на британский трон, а также в первые годы ее правления монархией.
Второй сезон "Короны" рассказал о жизни молодой королевы Елизаветы II, охватывая период с 1956 по 1964 годы.
Третий сезон рассказал историю, начиная с избрания Гарольда Вильсона премьер-министром и завершая серебряным юбилеем правления Елизаветы II.
Четвертый сезон осветил события с 1979 до 1990 года, сосредотачиваясь на периоде Маргарет Тэтчер в должности премьер-министра.
Пятый сезон рассказал о событиях 1990-х годов, в том числе разводе принца Чарльза и леди Дианы.