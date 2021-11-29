Немой документальный фильм режиссер снял в 1921 году, однако долгое время его считали потерянным. Для просмотра была доступна лишь 12-минутная нарезка фрагментов.

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Восстановили фильм Вертова

Экспертам удалось восстановить 94-минутный фильм из архивных материалов. К отреставрированной версии добавили саундтрек от The Anvil Orchestra.

Специалисты восстановили полную версию фильма из архивных материалов / Скриншот из фильма Дзиги Вертова

Вертов снимал жизнь на улицах и в окопах, будничные сцены из Киева, Одессы, Москвы, Петербурга, Царицына и революционных фронтов. Речь идет о борьбе большевиков с "внутренней оппозицией революции 1917 года".

Интересно знать! Дзига Вертов (Давид Абелевич Кауфман) – украинский советский режиссер и сценарист. Его называют основателем документального кино, в частности крупнейшего фильма в этом жанре "человек с киноаппаратом" 1929 года, а также представителем "украинского возрождения" в кинематографе.

Съемки длились 3 года. Впоследствии кинохронику 20-летнего режиссера показывали только партийной номенклатуре и почтенным гостям из-за рубежа.

Ленту считали потерянной

Уникальные кадры до 2021 года не показывали публично. Их, по указанию Иосифа Сталина, спрятали в российском архиве. Из ленты также вырезали части фрагментов с советским тираном.

Уникальные кадры ранее не показывали публично / Скриншот из фильма Дзиги Вертова

По словам представителей кинофестиваля в Амстердаме, лента Вертова является неприкрашенной хроникой страны, которая находится в хаосе и переполнена жестокостью и насилием. Поэтому неудивительно, почему ее решили скрыть.

Справка. В 2022 году документальный фильм "История Гражданской войны" Дзиги Вертова планируют показать на кинофестивалях в Венеции и Париже.

"История Гражданской войны" – не первый фильм режиссера, который нашли после длительного периода и восстановили. В 2018 году мировому сообществу представили отреставрированную "годовщину революции" Дзиги Вертова.

Трейлер фильма "История Гражданской войны" Дзиги Вертова: смотрите видео IDFA