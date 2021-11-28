Німий документальний фільм режисер зняв у 1921 році, однак довгий час його вважали втраченим. Для перегляду була доступна лише 12-хвилинна нарізка фрагментів.

Актуально У Празі покажуть документальний фільм про війну на сході України

Відновили фільм Вертова

Експертам вдалося відновити 94-хвилинний фільм з архівних матеріалів. До відреставрованої версії додали саундтрек від The Anvil Orchestra.



Фахівці відновили повну версію фільму з архівних матеріалів / Скриншот з фільму Дзиґи Вертова

Вертов знімав життя на вулицях та в окопах, буденні сцени з Києва, Одеси, Москви, Петербурга, Царицина та революційних фронтів. Мовиться про боротьбу більшовиків з "внутрішньою опозицією революції 1917 року".

Цікаво знати! Дзиґа Вертов (Давид Абельович Кауфман) – український радянський режисер і сценарист. Його називають засновником документального кіно, зокрема найбільшого фільму в цьому жанрі "Людина з кіноапаратом" 1929 року, а також представником "Українського Відродження" у кінематографі.

Зйомки тривали 3 роки. Згодом кінохроніку 20-річного режисера показували лише партійній номенклатурі та поважним гостям з-за кордону.

Стрічку вважали втраченою

Унікальні кадри до 2021 року не показували публічно. Їх, за вказівкою Йосипа Сталіна, сховали в російському архіві. Зі стрічки також вирізали частини фрагментів з радянським тираном.



Унікальні кадри раніше не показували публічно / Скриншот з фільму Дзиґи Вертова

За словами представників кінофестивалю в Амстердамі, стрічка Вертова є неприкрашеною хронікою країни, що перебуває в хаосі та переповнена жорстокістю й насильством. Відтак не дивно, чому її виришили приховати.

Довідка. У 2022 році документальний фільм "Історія Громадянської війни" Дзиґи Вертова планують показати на кінофестивалях у Венеції та Парижі.

"Історія Громадянської війни" – не перший фільм режисера, який знайшли після тривалого періоду та відновили. 2018 року світовій спільноті представили відреставровану "Річницю революції" Дзиґи Вертова.

Трейлер фільму "Історія Громадянської війни" Дзиґи Вертова: дивіться відео IDFA