Раздал бы деньги военным, – как Поворознюк отреагировал на съемки сериала "Ингулец"

Александр Поворознюк, президент "Ингульца", отреагировал на новость о съемках сериала с рабочим названием "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен. Там он выступает в качестве прототипа одного из главных героев.

Сюжет "Ингульца" похож на российский сериал "Жуки" и будет рассказывать о двух айтишниках – Максиме и Даниле, которые уклоняются от армии и работают на ферме. За 33 миллиона должны снять 24 серии. Премьера сериала намечена на декабрь 2023 года.

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Поворознюк отреагировал на съемки сериала "Ингулец"

"Хочу прокомментировать информацию, которая заполонила все просторы интернета. Люди платят миллионы за рекламу, за пиар, а тут меня кто-то хочет распиарить на ровном месте. (...) Снова я получаю бесплатную рекламу, снова интернет трещит о Поворознюке, а я не могу понять, что происходит", – сказал Поворознюк.

Если бы мне заплатили 33 миллиона, чтобы я снимал какой-нибудь фильм, то я эти деньги на второй день раздал бы всем военным, и уверен, что война закончилась бы раньше,

– подчеркнул он.

"Поворознюк сказал, что сделал бы это в любом случае. "Даже если бы меня за это посадили в тюрьму. Но я об этом не только не знаю, а даже не знаю, откуда ветер дует", – подытожил Поворознюк.

Что известно о сериале "Ингулец"