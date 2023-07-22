Сюжет "Інгульця" схожий на російський серіал "Жуки" і розповідатиме про двох айтішників – Максима та Данила, які ухиляються від армії та працюють на фермі. За 33 мільйони мають зняти 24 серії. Прем'єра серіалу запланована на грудень 2023 року.

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Поворознюк відреагував на зйомки серіалу "Інгулець"

"Хочу прокоментувати інформацію, яка заполонила всі простори інтернету. Люди платять мільйони за рекламу, за піар, а тут мене хтось хоче розпіарити на рівному місці. (...) Знову я отримую безкоштовну рекламу, знову інтернет тріщить про Поворознюка, а я не можу зрозуміти, що відбувається", – сказав Поворознюк.

Якби мені заплатили 33 мільйони, щоб я знімав якийсь фільм, то я ці гроші на другий день роздав би всім військовим, і впевнений, що війна закінчилася б раніше,

– наголосив він.

Поворознюк сказав, що зробив би це у будь-якому разі. "Навіть якби мене за це посадили до в'язниці. Але я про це не тільки не знаю, а навіть не знаю, звідки вітер дме", – підсумував Поворознюк.

Що відомо про серіал "Інгулець"