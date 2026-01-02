Криминальная драма для просмотра на выходных, история которой стала мировым бестселлером

Мини-сериал "Правда о деле Гарри Квеберта" снят по одноименному роману Жоэля Диккера, который перевели более чем на 30 языков. Это хороший вариант для просмотра на выходных, ведь он имеет довольно высокий рейтинг.

24 Канал подробно расскажет, что известно об этой криминальной драме, а также покажет трейлер сериала.

К теме Высокорейтинговый приключенческий детектив, который стоит посмотреть вечером

"Правда о деле Гарри Квеберта" – что известно о мини-сериале?

Режиссером стал Жак-Жак Анно, который известен по лентам "Имя розы", "Семь лет в Тибете", "Враг у ворот" и другие. Что интересно, этот мини-сериал стал первым сериальным проектом для Анно.

Главные актеры:

Патрик Демпси – Гарри Квеберт;

Бен Шнетцер – Маркус Гольдман;

Вирджиния Мэдсен – Тамара Куинн;

Кристин Леман – Лорен Гагаловуд;

Дэймон Уэйанс-младший – сержант Перри Гагаловуд;

Оливия Росс – Нола Келлерган.

Год выхода: 2018.

Формат: мини-сериал, 10 серий.

Жанр: детектив, триллер, драма.

Продолжительность одной серии: примерно 55 – 60 минут.

Сюжет мини-сериала

События разворачиваются в вымышленном американском городке Аврора. Молодой писатель Маркус Гольдман переживает творческий кризис и обращается за помощью к своему наставнику – известного автора Гарри Квеберта.

Неожиданно в саду Гарри находят останки 15-летней Нолы Келлерган, которая исчезла еще в 1975 году. Гарри обвиняют в ее убийстве. Убежденный в невиновности учителя, Маркус начинает собственное расследование.

В процессе он погружается в темное прошлое городка, где почти каждый житель имеет секрет. История подается в двух временных линиях – прошлом и настоящем – постепенно открывая сложные отношения, ложь, запретную любовь и манипуляции, которые привели к трагедии.

"Правда о деле Гарри Квеберта": смотрите онлайн трейлер сериала

Рейтинг IMDb: 7,4

Этот сериал точно оставит отпечаток в вашей памяти, поэтому можно смело можно включать первую серию и погружаться в мир драмы и детектива.