Кримінальна драма для перегляду на вихідних, історія якої стала світовим бестселером

Мінісеріал "Правда про справу Гаррі Квеберта" відзнятий за однойменним романом Жоеля Діккера, який переклали більше, ніж на 30 мов. Це гарний варіант для перегляду на вихідних, адже він має доволі високий рейтинг.

24 Канал детально розповість, що відомо про цю кримінальну драму, а також покаже трейлер серіалу.

"Правда про справу Гаррі Квеберта" – що відомо про мінісеріал?

Режисером став Жак-Жак Анно, який відомий за стрічками "Ім'я троянди", "Сім років у Тибеті", "Ворог біля воріт" та інші. Що цікаво, цей мінісеріал став першим серіальним проєктом для Анно.

Головні актори:

Патрік Демпсі – Гаррі Квеберт;

Бен Шнетцер – Маркус Ґольдман;

Вірджинія Медсен – Тамара Квін;

Крістін Леман – Лорен Ґагаловуд;

Деймон Веянс-молодший – сержант Перрі Ґагаловуд;

Олівія Росс – Нола Келлерґан.

Рік виходу: 2018.

Формат: мінісеріал, 10 серій.

Жанр: детектив, трилер, драма.

Тривалість однієї серії: приблизно 55 – 60 хвилин.

Сюжет мінісеріалу

Події розгортаються у вигаданому американському містечку Аврора. Молодий письменник Маркус Ґольдман переживає творчу кризу й звертається по допомогу до свого наставника – відомого автора Гаррі Квеберта.

Несподівано в саду Гаррі знаходять рештки 15-річної Ноли Келлерґан, яка зникла ще у 1975 році. Гаррі звинувачують у її вбивстві. Переконаний у невинуватості вчителя, Маркус починає власне розслідування.

У процесі він занурюється в темне минуле містечка, де майже кожен мешканець має секрет. Історія подається у двох часових лініях – минулому та теперішньому – поступово відкриваючи складні стосунки, брехню, заборонене кохання та маніпуляції, які призвели до трагедії.

"Правда про справу Гаррі Квеберта": дивіться онлайн трейлер серіалу

Рейтинг IMDb: 7,4

Цей серіал точно залишить відбиток у вашій пам'яті, тому можна сміливо можна вмикати першу серію та поринати у світ драми та детективу.